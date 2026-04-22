TP.HCM khẩn trương lập đề án chuyển xã lên phường gồm 9 bước cụ thể

Thứ Tư, 18:32, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát tiêu chí, xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị, chuyển các xã đủ điều kiện lên phường theo lộ trình 9 bước, trình Chính phủ trước ngày 15/6/2026.

UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi các sở: Nội vụ, Xây dựng và UBND các xã trên địa bàn về triển khai thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 365/TTg-TCCV về việc thành lập đơn vị hành chính đô thị.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các xã tổng hợp kết quả rà soát sơ bộ các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí về thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng đơn vị hành chính xã; tham mưu UBND TP Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án thành lập phường.

Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các xã xây dựng hồ sơ Đề án, tổng hợp xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị của TP.HCM tham mưu UBND TP trình cấp có thẩm quyền đúng quy định, trình Chính phủ (thông qua Bộ Nội vụ thẩm định); hoàn thành trước ngày 15/6. Sở còn có nhiệm vụ tham mưu UBND TP báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả thành lập đơn vị hành chính đô thị theo quy định.

tp.hcm khan truong lap de an chuyen xa len phuong gom 9 buoc cu the hinh anh 1
TP.HCM ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP (ảnh minh họa)

Giám đốc Sở Xây dựng có nhiệm vụ hướng dẫn UBND cấp xã triển khai rà soát, phân loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển đô thị đơn vị hành chính cấp xã theo quy định về phân loại đô thị; Tham mưu UBND TP kế hoạch triển khai phân loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển đô thị, hoàn thành trước ngày 30/4.

Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn có nhiệm vụ khẩn trương tổ chức đánh giá hiện trạng của xã theo các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí của đơn vị hành chính đô thị tương ứng theo quy định; báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã thông qua, gửi về Sở Nội vụ để thẩm định. Đồng thời, UBND các xã tiến hành ngay việc xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị; phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt để hoàn chỉnh Đề án.

Ngay sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND các xã gửi Sở Nội vụ Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị để tổng hợp, tham mưu UBND TP Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị của TP.HCM; hoàn thành trước ngày 13/5.

Được biết, sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu.

9 bước triển khai cụ thể

Theo Kế hoạch xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP.HCM do UBND TP ban hành, lộ trình thủ tục chuyển các xã đủ điều kiện lên phường gồm 9 bước. Cụ thể:

Bước 1: UBND xã tổ chức đánh giá hiện trạng theo các tiêu chí của đơn vị hành chính đô thị; báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã thông qua và gửi UBND TP.HCM (qua Sở Nội vụ) thẩm định trước ngày 23/4/2026. Đồng thời, các xã chủ động xây dựng đề án, phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Sau khi có chủ trương của Thành ủy và UBND TP.HCM, địa phương hoàn chỉnh đề án gửi thẩm định.

Bước 2: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ, tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM; trình Đảng ủy UBND Thành phố trước ngày 8/5/2026, sau đó trình Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy xem xét chủ trương.

Bước 3: Căn cứ chủ trương, UBND TP.HCM chỉ đạo UBND xã hoàn thiện đề án và tổ chức lấy ý kiến toàn thể cử tri trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 13/5/2026.

Bước 4: Sau khi lấy ý kiến cử tri, UBND xã trình HĐND xã thông qua, ban hành nghị quyết và hoàn thiện hồ sơ gửi UBND TP.HCM (qua Sở Nội vụ), hoàn thành trước ngày 20/5/2026.

Bước 5: Sở Nội vụ tiếp tục thẩm định, tổng hợp, trình UBND TP.HCM báo cáo Đảng ủy UBND Thành phố; đồng thời trình Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua, hoàn thành trước ngày 30/5/2026.

Bước 6: UBND TP.HCM trình HĐND Thành phố tán thành chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị; sau đó hoàn thiện hồ sơ, đề án gửi Chính phủ và Bộ Nội vụ, hoàn thành trước ngày 15/6/2026.

Bước 7: Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định, có thể khảo sát thực tế nếu cần. Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến.

Bước 8: Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét, lấy ý kiến thành viên Chính phủ, ban hành nghị quyết và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bước 9: Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội thẩm tra trước khi trình Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

 

Tiêu chuẩn thành lập phường

Theo Nghị quyết 112/2025/UBTVQH15, một đơn vị hành chính muốn được thành lập phường phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Quy mô dân số từ 21.000 người trở lên.

Diện tích tự nhiên tối thiểu 5,5 km².

Có vị trí, chức năng trong quy hoạch được phê duyệt, đóng vai trò trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành cấp vùng, cấp tỉnh hoặc tiểu vùng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Tỉ lệ dân số đô thị đạt từ 50% trở lên.

Cơ cấu và trình độ phát triển KT-XH bảo đảm:

Tỷ lệ tổng thu ngân sách địa phương với tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt từ 100% trở lên.

Tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm từ 70% trở lên.

Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp đạt từ 70% trở lên.

Thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức trung bình của TP.HCM trong 3 năm gần nhất. Tỉ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân của Thành phố trong 3 năm gần nhất.

 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Nhiều phường, xã tại TP.HCM không giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Nhiều phường, xã tại TP.HCM không giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo về những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Google Maps cập nhật địa giới hành chính mới của Việt Nam đến tận xã, phường
Google Maps cập nhật địa giới hành chính mới của Việt Nam đến tận xã, phường

VOV.VN - Ứng dụng Google Maps đang trong quá trình cập nhật dữ liệu địa giới hành chính tại Việt Nam, bắt đầu hiển thị ranh giới mới đến cấp xã, phường sau sáp nhập, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng.

Thủ tướng: Xây dựng xã, phường, đặc khu là pháo đài trong phòng chống thiên tai
Thủ tướng: Xây dựng xã, phường, đặc khu là pháo đài trong phòng chống thiên tai

VOV.VN - Chiều 1/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai năm 2025.

