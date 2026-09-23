Thái Nguyên sắp có thêm 8 phường mới, nâng tổng số lên 23 phường

8 xã cơ bản đáp ứng tiêu chí thành lập phường

Sáng 23/9, sau quá trình khảo sát thực tế tại các xã dự kiến thành lập phường, Đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ, làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập 8 phường.

Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên báo cáo tóm tắt Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

Qua rà soát, 8 xã gồm Chợ Đồn, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Quân Chu, Trại Cau và Võ Nhai cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chí thành lập phường theo quy định.

Theo đánh giá, tại các địa phương này, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từng bước được đầu tư; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và dân số tăng, từng bước hình thành các khu vực có chức năng đô thị.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Linh phát biểu tại buổi làm việc.

Hơn 96% số hộ đồng ý chủ trương

Từ ngày 8 đến ngày 13/6/2026, các địa phương đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã. Kết quả, 97,14% số hộ tham gia lấy ý kiến, trong đó 96,32% số hộ đồng ý với chủ trương.

HĐND các xã cũng tổ chức kỳ họp xem xét, biểu quyết về chủ trương thành lập phường. Kết quả, 100% đại biểu tham dự tán thành.

Trên cơ sở hồ sơ Đề án và kết quả khảo sát thực tế, Đoàn công tác liên ngành Trung ương tập trung rà soát, đồng thời đề nghị tỉnh bổ sung, làm rõ một số nội dung.

Trong đó, tỉnh cần thống nhất các số liệu về diện tích, dân số, dân số quy đổi; cập nhật bản đồ hiện trạng, quy hoạch, định hướng sử dụng đất và không gian phát triển.

Đoàn công tác cũng đề nghị Thái Nguyên làm rõ đặc trưng, lợi thế, chức năng, định hướng phát triển và nguồn lực đầu tư của từng địa phương sau khi thành lập phường.

Gắn thành lập phường với nâng chất lượng đô thị

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Linh nhấn mạnh, việc đề xuất thành lập 8 phường đã được tỉnh nghiên cứu, định hướng từ sớm, gắn với điều chỉnh quy hoạch và định hướng phát triển đô thị sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Nguyễn Linh đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn công tác; rà soát, hoàn thiện hồ sơ Đề án bảo đảm đầy đủ, chính xác, logic và sát thực tế.

Đồng thời, tỉnh cần xác định rõ nhiệm vụ, nguồn lực đầu tư, gắn việc thành lập phường với nâng cao chất lượng đô thị, hoàn thiện hạ tầng và cải thiện đời sống Nhân dân.

Đánh giá hồ sơ Đề án, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cho rằng hồ sơ cơ bản đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí theo quy định.

Tuy nhiên, Đoàn công tác đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo hướng cô đọng, logic, làm nổi bật đặc trưng, lợi thế và định hướng phát triển của từng đơn vị; đồng thời bảo đảm tính thống nhất giữa các tài liệu, bản đồ và số liệu.

Theo Đoàn công tác, việc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ là cơ sở để Thái Nguyên báo cáo cấp có thẩm quyền và thực hiện các bước thẩm định tiếp theo.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) phát biểu tại buổi làm việc.

Thái Nguyên dự kiến có 23 phường

Theo Đề án, việc thành lập 8 phường được thực hiện trên cơ sở phù hợp với các tiêu chuẩn đơn vị hành chính, quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sau khi thành lập 8 phường, tỉnh Thái Nguyên có 92 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 69 xã và 23 phường.

Việc thành lập các phường nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước tại khu vực đô thị; tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, dân cư, môi trường và hạ tầng. Đồng thời, mô hình mới được kỳ vọng tạo điều kiện thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực đô thị của tỉnh.