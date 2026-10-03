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Thần tốc giải quyết "điểm nghẽn" dữ liệu về lao động, an sinh xã hội

Thứ Bảy, 09:30, 03/10/2026
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VOV.VN - Theo lộ trình, trước ngày 15/11/2026, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thành xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, trong đó có Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, lao động, tai nạn lao động, Cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân...

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Nội vụ) Đỗ Chí Dũng cho biết, theo Kế hoạch số 7533/KH-BNV ngày 16/9/2026 về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, mốc thời hạn cuối cùng để hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành của Bộ là ngày 15/11/2026. Đến nay, sau hai tuần triển khai, các nhiệm vụ có thời hạn cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ. Các đơn vị hiện đang tập trung xây dựng nền tảng số và phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia  rà soát các trường thông tin để xây dựng API đồng bộ dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đây là bước cuối cùng xác nhận cơ sở dữ liệu đã hoàn thành.

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Ảnh minh họa

Về phương châm và giải pháp kỹ thuật, quán triệt tinh thần thực hiện quyết liệt “vừa chạy vừa xếp hàng”, không thụ động chờ hoàn thiện xong hạ tầng kết nối API mới chuyển dữ liệu. Các đơn vị chủ động phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và C06 thuộc Bộ Công an để triển khai đồng bộ dữ liệu theo phương án offline nhằm tối ưu hóa thời gian. Đồng thời, các cơ sở dữ liệu tiến hành đồng bộ ngay lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia kể cả khi chỉ mới có số lượng nhỏ bản ghi, sau đó tiếp tục cập nhật bổ sung. Quá trình làm sạch, đối soát dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ diễn ra song song với việc đồng bộ lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia nhằm rút ngắn tối đa thời gian hoàn thành.

Trên cơ sở phương pháp tiếp cận đó, lộ trình hoàn thành các cơ sở dữ liệu được phân kỳ làm hai đợt thực hiện.

Đợt một tập trung đẩy nhanh tiến độ đối với 5 cơ sở dữ liệu cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, hoàn thành kết nối dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia trước ngày 15/10 và hoàn thành làm sạch dữ liệu với C06 trước ngày 15/11. Danh mục các cơ sở dữ liệu đợt một bao gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội; Cơ sở dữ liệu về hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ; Cơ sở dữ liệu về Chính quyền địa phương và địa giới hành chính; Cơ sở dữ liệu người hưởng chính sách ưu đãi người có công; và Cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đợt hai bao gồm 5 cơ sở dữ liệu còn lại tiếp tục hoàn thiện theo mốc tiến độ ngày 15/11. Danh mục này gồm: Cơ sở dữ liệu người lao động; Cơ sở dữ liệu tai nạn lao động; Cơ sở dữ liệu người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân; cùng Cơ sở dữ liệu về giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia của Bộ Công an đối soát, thống nhất trường thông tin để đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia và ký biên bản xác nhận giữa các bên. Cùng với đó, tập trung chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 90% dữ liệu đủ điều kiện đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia và thời gian hoàn thành trong tháng 10/2026.

Trước yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải yêu cầu không dừng lại ở mốc thời gian trên mà phải quyết tâm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện, tăng tốc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Mục tiêu đặt ra là từ ngày 15/10 đến ngày 20/10 phải hoàn thiện phần mềm các nền tảng, vận hành thử nghiệm thành công bộ khung hệ thống. Hệ thống này phải bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Bộ Công an để triển khai dùng chung thống nhất trên phạm vi cả nước, tạo tiền đề hoàn thành các tiêu chí đánh giá chính thức.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ chỉ đạo áp dụng linh hoạt các phương thức triển khai như làm tắt, làm đồng thời, chia nhỏ các phân hệ để làm song song nhằm đạt tốc độ nhanh nhất. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức liên quan phải tập trung cao độ, làm việc với tinh thần "làm ngày làm đêm", làm cả ngày nghỉ và không giải quyết nghỉ phép cá nhân trong giai đoạn cao điểm này. Văn phòng Bộ cũng được giao phối hợp chặt chẽ với Vụ Cải cách hành chính rà soát, đẩy mạnh các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc thẩm quyền, bảo đảm tính tiên phong, dẫn đầu.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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