Đổi mới thi đua để nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ

Thi đua tạo động lực đổi mới, phát huy năng lực cán bộ

Tham luận tại hội thảo vai trò của thi đua trong công tác tổ chức cán bộ, PGS. TS Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, cần chuyển mạnh từ tư duy thi đua theo phong trào sang thi đua gắn với nhiệm vụ, kết quả và giá trị đóng góp.

PGS. TS Lê Hải Bình phân tích, thi đua, xét về bản chất, là quá trình tạo động lực xã hội và tổ chức để các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, trí tuệ, chủ động vượt qua giới hạn thông thường nhằm đạt kết quả cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thi đua không phải là sự ganh đua mang tính cá nhân, càng không phải là chạy theo thành tích, mà là quá trình cùng nhau tiến bộ, “người người thi đua, ngành ngành thi đua”, làm cho công việc tốt hơn, hiệu quả hơn và phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân tốt hơn. Vì vậy, giá trị cốt lõi của thi đua nằm ở việc biến mục tiêu chung thành động lực hành động của từng chủ thể.

Trong công tác tổ chức cán bộ, thi đua có phạm vi và nội hàm rộng hơn nhiều so với việc tổ chức các phong trào thi đua thông thường. “Thi đua đổi mới sáng tạo trong công tác tổ chức cán bộ” là quá trình khuyến khích cán bộ phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp, cách làm mới, cải tiến quy trình, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, qua đó nâng cao tính minh bạch, chính xác và hiệu quả của các khâu trong công tác tổ chức cán bộ. Điểm quan trọng nhất của thi đua đổi mới sáng tạo là phải hướng tới giá trị gia tăng và hiệu suất lao động.

Từ góc độ quản lý, thi đua đổi mới sáng tạo còn là phương thức phát hiện năng lực tiềm ẩn của cán bộ. Trong thực tế, một số cán bộ chưa có điều kiện thể hiện đầy đủ năng lực thông qua các tiêu chí đánh giá truyền thống, nhưng lại thể hiện rõ năng lực thông qua việc giải quyết một vấn đề khó, đề xuất một quy trình mới hoặc thực hiện thành công một nhiệm vụ phức tạp. Do đó, kết quả thi đua nếu được thiết kế khoa học sẽ trở thành một “kênh dữ liệu mềm” bổ sung quan trọng cho hồ sơ cán bộ, giúp cấp có thẩm quyền nhận diện năng lực thực tế, tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo, năng lực phối hợp và khả năng dẫn dắt thay đổi của mỗi cá nhân.

Công nhân Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ hưởng ứng phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của công ty. Ảnh: Đảng Cộng sản Việt Nam

Gắn thi đua với nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ

Để thực hiện có hiệu quả việc thi đua, từ kinh nghiệm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS Lê Hải Bình nêu ý kiến, cần chuyển mạnh từ thi đua theo phong trào sang thi đua gắn với nhiệm vụ; từ thi đua về số lượng sang thi đua về chất lượng và hiệu quả; từ khen thưởng cuối kỳ sang ghi nhận kịp thời; từ sáng kiến cá nhân sang đổi mới của tổ chức; từ đánh giá thành tích đơn lẻ sang sử dụng dữ liệu thi đua trong phát triển cán bộ. Đặc biệt, cần xác lập mối liên hệ hữu cơ giữa thi đua, đổi mới sáng tạo và công tác tổ chức cán bộ theo chuỗi giá trị: “thi đua tạo động lực - đổi mới tạo giá trị - kết quả tạo minh chứng - minh chứng phục vụ đánh giá - đánh giá phục vụ phát triển và sử dụng cán bộ - cán bộ phát triển tạo năng lực mới cho tổ chức”.

“Công tác tổ chức cán bộ phải được đặt trong tư duy phát triển dài hạn: thi đua phải trở thành một cơ chế phát hiện và giải phóng năng lực; đổi mới sáng tạo phải trở thành một giá trị của văn hóa tổ chức; còn cán bộ phải thực sự là chủ thể của quá trình đổi mới. Vấn đề cốt lõi không phải là tổ chức thêm bao nhiêu phong trào thi đua, trao thêm bao nhiêu danh hiệu, mà là sau mỗi phong trào, cơ quan có thêm được bao nhiêu cách làm tốt hơn, bao nhiêu cán bộ trưởng thành hơn, bao nhiêu quy trình hiệu quả hơn và bao nhiêu giá trị mới được tạo ra cho tổ chức. Khi trả lời được những câu hỏi đó, thi đua mới thực sự vượt ra khỏi phạm vi của một hoạt động phong trào để trở thành một phương thức quản trị, một động lực phát triển và một công cụ quan trọng của công tác tổ chức cán bộ”, theo PGS.TS Lê Hải Bình.

PGS. TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng cần gắn phong trào thi đua với các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và phát triển đội ngũ. Theo đó, thi đua cần hướng vào những vấn đề thực chất như nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy sau sắp xếp; bảo đảm phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn; hạn chế tình trạng chồng chéo nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và khung năng lực, coi đây là nền tảng để đổi mới toàn diện công tác cán bộ. Mỗi vị trí việc làm cần được xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, yêu cầu về năng lực và sản phẩm đầu ra. Đồng thời, cần đẩy mạnh số hóa công tác thi đua và đánh giá cán bộ, xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ quản trị. Khi dữ liệu về nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ, chất lượng và kết quả được cập nhật thường xuyên, cơ quan tổ chức cán bộ có thể từng bước chuyển từ đánh giá định kỳ sang quản trị hiệu suất liên tục.

Cùng với đó, cần gắn kết quả thi đua và KPI với các quyết định quản trị nhân sự. Nếu việc đánh giá chỉ dừng lại ở xếp loại mà không tác động đến công tác đào tạo, quy hoạch, bố trí, sử dụng, khen thưởng và phát triển nghề nghiệp thì hiệu quả quản trị sẽ hạn chế. Ngược lại, khi kết quả đánh giá được sử dụng thực chất trong các quyết định nhân sự, cán bộ sẽ nhận thức rõ hơn mối quan hệ giữa hiệu quả công việc và cơ hội phát triển. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục xây dựng văn hóa thi đua trong công tác tổ chức cán bộ theo phương châm “thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ, không chạy theo thành tích”.

“Giá trị nổi bật của phong trào thi đua không chỉ thể hiện ở khối lượng và kết quả công việc, mà quan trọng hơn là tạo động lực đổi mới phương thức tham mưu và quản trị nhân sự theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, thực chất và hiệu quả hơn”, theo PGS,TS Nguyễn Duy Bắc.