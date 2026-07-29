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"Thành công của kỳ họp Quốc hội không chỉ được tính bằng số luật được thông qua"

Thứ Tư, 18:01, 29/07/2026
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VOV.VN - Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 29/7, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thành công của kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật, nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là các quyết sách có thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực hay không.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thảo luận 45 nội dung, một trong các phiên họp có khối lượng công việc nhiều nhất từ trước đến nay; trong đó, đã xem xét, cho ý kiến đối với 28 nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và 2 dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 2; thông qua 3 Pháp lệnh, 8 Nghị quyết; cho ý kiến về 4 nội dung khác thuộc thẩm quyền.

thanh cong cua ky hop quoc hoi khong chi duoc tinh bang so luat duoc thong qua hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương các cơ quan làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn theo tiến độ đề ra. Một số nội dung đã được tiếp thu, hoàn thiện ngay sau Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp này.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đến thời điểm này, 28/33 nội dung Kỳ họp thường lệ thứ Nhất đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, xem xét kỹ lưỡng. Mặc dù yêu cầu gấp về tiến độ, nhiều nội dung khó và phức tạp, song chất lượng của các nội dung trình tại phiên họp đều cơ bản đạt yêu cầu; nhận được sự đồng thuận giữa cơ quan trình và cơ quan thẩm tra và cơ bản đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Chất lượng chuẩn bị của các cơ quan sẽ quyết định chất lượng của kỳ họp

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục tập trung hoàn thành việc gửi tài liệu chính thức đến đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc kỳ họp, để đại biểu để có thời gian nghiên cứu kỹ trước khi thảo luận, bảo đảm chất lượng, đạt sự đồng thuận cao nhất. 

"Chất lượng chuẩn bị của các cơ quan sẽ quyết định chất lượng của kỳ họp. Do đó, hồ sơ trình Quốc hội phải thực sự chín, những vấn đề lớn phải được chuẩn bị kỹ, phương án phải rõ, mỗi chính sách cần được đối chiếu đồng thời với các luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

thanh cong cua ky hop quoc hoi khong chi duoc tinh bang so luat duoc thong qua hinh anh 2
Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 đã yêu cầu “năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách”; “biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện; biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể” và đề nghị các cơ quan cần quán triệt tinh thần này ngay trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết; không chỉ tập trung hoàn thiện quy định mà đồng thời cần chuẩn bị phương án tổ chức thi hành; rà soát văn bản quy định chi tiết, điều kiện bảo đảm thực hiện và nguồn lực triển khai để các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể đi ngay vào cuộc sống. 

"Thành công của kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật, nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là các quyết sách đó có thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển và nâng cao đời sống nhân dân hay không", theo Chủ tịch Quốc hội.

Nhấn mạnh, từ nay đến khi Quốc hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất mới là giai đoạn quyết định chất lượng của từng quyết sách, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan không coi việc trình xong hồ sơ là hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần tiếp thu, chỉnh lý phải làm cho dự thảo rõ hơn, chặt chẽ hơn, khả thi hơn và tạo được sự đồng thuận cao hơn.

thanh cong cua ky hop quoc hoi khong chi duoc tinh bang so luat duoc thong qua hinh anh 3
Các đại biểu dự phiên bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, khoảng thời gian giữa 2 đợt họp của Quốc hội không nhiều, vì vậy ngay sau khi kết thúc thảo luận mỗi nội dung, các cơ quan phải phối hợp chặt chẽ, thực hiện ngay việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và hoàn thiện dự thảo để kịp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến, trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại đợt 2.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các cơ quan cần chủ động, khẩn trương chuẩn bị cho Kỳ họp Quốc hội thường kỳ thứ 2 vào tháng 10/2026, dự kiến khối lượng nhiệm vụ lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp này cũng rất lớn; trước mắt phải bảo đảm tiến độ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thường kỳ tháng 8, tháng 9/2026 đối với các nội dung đã được dự kiến trong Chương trình công tác Quý 3/2026.

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Chủ tịch Quốc hội: Chất lượng dự án luật phải đặt lên hàng đầu

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan bảo đảm chất lượng các dự án luật trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; không lùi, rút hoặc bổ sung nội dung nhiều lần, đồng thời đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị hồ sơ, thẩm tra và hoàn thiện dự thảo.

Lê Tuyết/VOV
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