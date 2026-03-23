Thành công của ngày hội non sông: Gửi gắm niềm tin, trao trọn trọng trách

Cuộc bầu cử Đại hội Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công tốt đẹp với tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là gần 76,2 triệu người, đạt 99,68%. Kết quả bầu cử ngày 15/3/2026 cũng đồng thời đặt lên vai các đại biểu vừa được bầu những trọng trách lớn. 500 đại biểu trúng cử Quốc hội khoá XVI sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước trong suốt nhiệm kỳ 5 năm tới. Đảng, Nhà nước và cử tri cả nước đòi hỏi mỗi đại biểu phải ý thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm của mình, không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.

500 người đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu và chất lượng... Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%, cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Người dân đi bầu cử

Đặc biệt, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất, với 214/216 người trúng cử. 100% số đại biểu dự kiến là đại biểu hoạt động chuyên trách trúng cử.

Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội có thêm đại diện của người dân tộc Ơ đu, một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam. Tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao 30%...

Là ĐBQH khoá XV, đại biểu Bùi Hoài Sơn, đoàn TP Hà Nội tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khoá XVI bày tỏ: "Tôi rất xúc động và cảm nhận rất rõ sức nặng của trách nhiệm bản thân khi tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI. Với tôi, mỗi lá phiếu không chỉ là sự ghi nhận mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và cả những trăn trở của nhân dân về tương lai phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tôi càng thấm thía rằng được tín nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa không phải niềm vui đơn thuần, mà là lời nhắc nhở phải nỗ lực nhiều hơn, lắng nghe sâu hơn, hành động quyết liệt hơn để xứng đáng với niềm tin của cử tri".

Trong số những đại biểu trúng cử, có rất đông đội ngũ trí thức và nhà khoa học. Quá trình trưởng thành từ thực tiễn, những khó khăn, những tâm tư nguyện vọng, những vướng mắc của những người làm khoa học sẽ được mang đến nghị trường để tháo gỡ kịp thời.

Điều đó cũng thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, tầm nhìn và cũng phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay là lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao... là động lực quan trọng nhất để phát triển đất nước.

GS. TS Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: "Việc tham gia của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học trong Quốc hội là một tín hiệu rất phấn khởi và cũng tự hào. Nhà khoa học và các chuyên gia tham gia vào Quốc hội thì có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, là tư duy khoa học dựa trên những bằng chứng, dựa trên những cơ sở thực tiễn và tính chất khách quan. Điều đấy làm cho hoạt động của Quốc hội trở nên phản ánh đúng và trung thành với thực tiễn đất nước, nhân dân, đồng thời tuân theo quy luật của phát triển biện chứng. Điều đấy sẽ tạo nên động lực để phát triển kinh tế xã hội theo đúng những quy luật khách quan của đất nước".

Nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển quan trọng, với thời cơ và thách thức đan xen. Đại hội XIV của Đảng đã xác định các mục tiêu chiến lược cho đất nước, trong đó có quyết tâm đưa Việt Nam thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, yêu cầu đặt ra với mỗi đại biểu phải nỗ lực đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ trong mọi hoạt động. Các đại biểu cần bám sát thực tiễn sôi động của công cuộc đổi mới, tích cực đóng góp trí tuệ trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường hiệu quả giám sát tối cao và quyết định đúng đắn những vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, ngân sách, quốc phòng, đối ngoại...

PGS.TS Nguyễn Thị Báo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: "Làm pháp luật không hề dễ. Vì tạo ra một quy tắc xử sự chung cho toàn xã hội. Cho nên người làm luật là người phải có tư duy vượt trội về chính trị, về pháp lý, khoa học và thực tiễn. Quan trọng nữa là cái tâm. Tâm là phải tính ngay đến đối tượng, văn bản mình tác động tới. Trả lời là văn bản này đem lợi ích gì cho dân, cho nước. Khi được đặt vào vị trí phải xây dựng chính sách luật mà có tâm thì đầu tư suy nghĩ học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia và học hỏi kinh nghiệm các nước thì lúc đấy mới đưa ra quyết định đúng đắn. Đau đáu vì dân vì nước thì không có việc gì khó".

Song song với việc nỗ lực trong nghị trường, từng đại biểu cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, luôn lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Đây vừa là nghĩa vụ pháp lý, vừa là yêu cầu đạo đức đối với người đại biểu của nhân dân.

Cử tri kỳ vọng các đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ gần gũi với nhân dân hơn, sâu sát cơ sở hơn, kịp thời đưa những vấn đề bức xúc của đời sống vào nghị trường để thảo luận và giải quyết. Điều quan trọng là đại biểu dám nói, dám tranh luận và theo đuổi đến cùng trước những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.

GS.TSKH Phan Xuân Sơn, nguyên Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương đặt yêu cầu: "Trước hết đại biểu phải hiểu mình mang sứ mệnh đại biểu của nhân dân. Nếu không hiểu được sứ mệnh của đại biểu thì cũng không biết đất nước đã đi đâu, làm gì; không biết hỏi cái gì, không biết đề xuất cái gì, anh không dám nói cái gì, không dám nghĩ cái gì. Đại biểu nhân dân của một dân tộc anh hùng, cần cù lao động, đang khát vọng vươn mình phát triển "sánh vai với các cường quốc năm châu". Mang trên mình sứ mệnh như vậy thì mới đại diện cho 100 triệu dân, để nói, phát biểu, hành động. Thứ hai, sau khi có sứ mệnh rồi nhưng nếu không có năng lực, không có tri thức, không có kỹ năng, thì cũng không làm được đại biểu. Kỹ năng phát biểu, trình dự án luật, kỹ năng bỏ phiếu, vận động để đại biểu khác cũng có ý kiến đấy với mình, có lợi cho đất nước, cho quốc kế dân sinh".

Trong bài viết "Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân", Tổng Bí thư Tô Lâm mong rằng đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp phải làm tròn sứ mệnh của mình, làm tròn lời hứa của mình trước cử tri và nhân dân khi đã trúng cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thì mong muốn các ĐBQH khi trúng cử phải đóng góp cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, góp phần tăng trưởng hai con số, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội".

Nhấn mạnh nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: "Nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội để hoạt động của Quốc hội là cơ quan lập pháp, là cơ quan giám sát tối cao, xây dựng cơ chế, quyết sách liên quan đến đời sống nhân dân. Mỗi đại biểu Quốc hội dù là đại biểu chuyên trách hay đại biểu không chuyên trách đều phải thấy trách nhiệm của mình trước cử tri và nhân dân".

Cuộc bầu cử Đại hội Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực chất. 500 đại biểu trúng cử Quốc hội khoá XVI sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Kỳ vọng mỗi đại biểu nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm của mình, không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân, dám nói, dám tranh luận và theo đuổi vấn đề đến cùng trước những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.