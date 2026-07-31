English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thanh Hóa tăng cường kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng điều hành

Thứ Sáu, 10:45, 31/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 30/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua công tác tham mưu, phối hợp giữa các cơ quan đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; chất lượng tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu; hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần; việc tổ chức họp còn dàn trải, phát sinh nhiều cuộc họp không cần thiết, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Nghiêm cấm đùn đẩy trách nhiệm, cắt giảm họp không cần thiết

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ; cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm thời gian làm việc, không sử dụng rượu, bia trước và trong giờ làm việc, nâng cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

thanh hoa tang cuong ky luat hanh chinh, nang cao chat luong dieu hanh hinh anh 1
Bộ đội Biên phòng và trưởng bản xuống thăm bà con bản Chiềng Căm, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa

Chỉ thị nghiêm cấm hành vi đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chuyển việc thuộc thẩm quyền lên cấp trên hoặc sang cơ quan khác; nghiêm cấm gây phiền hà, yêu cầu bổ sung hồ sơ ngoài quy định khi giải quyết thủ tục hành chính. Mọi nhiệm vụ phải thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm.

Đối với công tác tham mưu, người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng từng nội dung trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Văn bản góp ý phải nêu rõ quan điểm, căn cứ pháp lý, chấm dứt tình trạng trả lời chung chung hoặc thiếu chính kiến.

Chỉ thị cũng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định bảo vệ bí mật nhà nước trong toàn bộ quy trình tham mưu, soạn thảo và xử lý văn bản; tuyệt đối không trao đổi tài liệu mật qua mạng xã hội hoặc thư điện tử cá nhân.

Về tổ chức hội họp, chỉ họp khi thực sự cần thiết; ưu tiên xử lý công việc trên môi trường mạng; thực hiện nguyên tắc "một nội dung - một cuộc họp", lồng ghép các nội dung liên quan và hạn chế tối đa việc triệu tập cán bộ cấp xã lên tỉnh khi có thể họp trực tuyến.

Dành ít nhất một phần ba thời gian đi cơ sở

Một điểm đáng chú ý của Chỉ thị là yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành dành tối thiểu một phần ba thời gian làm việc trong tháng để đi cơ sở, kiểm tra hiện trường, làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân nhằm tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

thanh hoa tang cuong ky luat hanh chinh, nang cao chat luong dieu hanh hinh anh 2
Cán bộ xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa thăm mô hình nuôi chim bồ câu của hộ dân trên địa bàn

Trước ngày 15/8/2026, các sở, ban, ngành phải đăng ký với Chủ tịch UBND tỉnh danh mục các điểm nghẽn, công trình, dự án mà lãnh đạo cơ quan trực tiếp xuống hiện trường xử lý trong quý III và quý IV năm 2026.

Văn phòng UBND tỉnh được giao nâng cao chất lượng thẩm tra hồ sơ, xây dựng lịch công tác theo hướng bố trí tối thiểu hai ngày mỗi tuần để Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi cơ sở, kiểm tra hiện trường, làm việc trực tiếp với các địa phương và nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc rà soát, sửa đổi quy chế làm việc trước ngày 31/8/2026. Kết quả thực hiện Chỉ thị sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hằng năm.

Lê Hải/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tuyên giáo, dân vận tạo đồng thuận trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp
Tuyên giáo, dân vận tạo đồng thuận trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp

VOV.VN - Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác tuyên giáo, dân vận đang được đổi mới mạnh mẽ theo hướng chủ động, gần dân, ứng dụng công nghệ và tăng cường đối thoại.

Tuyên giáo, dân vận tạo đồng thuận trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Tuyên giáo, dân vận tạo đồng thuận trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp

VOV.VN - Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác tuyên giáo, dân vận đang được đổi mới mạnh mẽ theo hướng chủ động, gần dân, ứng dụng công nghệ và tăng cường đối thoại.

Thực tiễn vận hành chính quyền ba cấp bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc
Thực tiễn vận hành chính quyền ba cấp bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc

VOV.VN - Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền ba cấp, bên cạnh kết quả tích cực vẫn còn khó khăn mang tính chuyển tiếp. Lợi dụng những tồn tại này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội đã xuyên tạc, phủ nhận chủ trương đổi mới. Tuy nhiên, thực tiễn đã chứng minh tất cả.

Thực tiễn vận hành chính quyền ba cấp bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc

Thực tiễn vận hành chính quyền ba cấp bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc

VOV.VN - Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền ba cấp, bên cạnh kết quả tích cực vẫn còn khó khăn mang tính chuyển tiếp. Lợi dụng những tồn tại này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội đã xuyên tạc, phủ nhận chủ trương đổi mới. Tuy nhiên, thực tiễn đã chứng minh tất cả.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Tư duy quản trị địa phương dần thay đổi
Chính quyền địa phương 2 cấp: Tư duy quản trị địa phương dần thay đổi

VOV.VN -Dù vẫn còn không ít khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, song những chuyển động từ cơ sở cho thấy, tư duy quản trị địa phương dần thay đổi theo hướng hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Tư duy quản trị địa phương dần thay đổi

Chính quyền địa phương 2 cấp: Tư duy quản trị địa phương dần thay đổi

VOV.VN -Dù vẫn còn không ít khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, song những chuyển động từ cơ sở cho thấy, tư duy quản trị địa phương dần thay đổi theo hướng hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội