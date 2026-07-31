Thanh Hóa tăng cường kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng điều hành

Chỉ thị yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua công tác tham mưu, phối hợp giữa các cơ quan đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; chất lượng tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu; hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần; việc tổ chức họp còn dàn trải, phát sinh nhiều cuộc họp không cần thiết, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Nghiêm cấm đùn đẩy trách nhiệm, cắt giảm họp không cần thiết

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ; cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm thời gian làm việc, không sử dụng rượu, bia trước và trong giờ làm việc, nâng cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

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Chỉ thị nghiêm cấm hành vi đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chuyển việc thuộc thẩm quyền lên cấp trên hoặc sang cơ quan khác; nghiêm cấm gây phiền hà, yêu cầu bổ sung hồ sơ ngoài quy định khi giải quyết thủ tục hành chính. Mọi nhiệm vụ phải thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm.

Đối với công tác tham mưu, người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng từng nội dung trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Văn bản góp ý phải nêu rõ quan điểm, căn cứ pháp lý, chấm dứt tình trạng trả lời chung chung hoặc thiếu chính kiến.

Chỉ thị cũng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định bảo vệ bí mật nhà nước trong toàn bộ quy trình tham mưu, soạn thảo và xử lý văn bản; tuyệt đối không trao đổi tài liệu mật qua mạng xã hội hoặc thư điện tử cá nhân.

Về tổ chức hội họp, chỉ họp khi thực sự cần thiết; ưu tiên xử lý công việc trên môi trường mạng; thực hiện nguyên tắc "một nội dung - một cuộc họp", lồng ghép các nội dung liên quan và hạn chế tối đa việc triệu tập cán bộ cấp xã lên tỉnh khi có thể họp trực tuyến.

Dành ít nhất một phần ba thời gian đi cơ sở

Một điểm đáng chú ý của Chỉ thị là yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành dành tối thiểu một phần ba thời gian làm việc trong tháng để đi cơ sở, kiểm tra hiện trường, làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân nhằm tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

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Trước ngày 15/8/2026, các sở, ban, ngành phải đăng ký với Chủ tịch UBND tỉnh danh mục các điểm nghẽn, công trình, dự án mà lãnh đạo cơ quan trực tiếp xuống hiện trường xử lý trong quý III và quý IV năm 2026.

Văn phòng UBND tỉnh được giao nâng cao chất lượng thẩm tra hồ sơ, xây dựng lịch công tác theo hướng bố trí tối thiểu hai ngày mỗi tuần để Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi cơ sở, kiểm tra hiện trường, làm việc trực tiếp với các địa phương và nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc rà soát, sửa đổi quy chế làm việc trước ngày 31/8/2026. Kết quả thực hiện Chỉ thị sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hằng năm.