Tuyên giáo, dân vận tạo đồng thuận trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Đồng thuận của nhân dân - nền tảng cho bộ máy mới vận hành hiệu quả

Thực tế triển khai tại các địa phương cho thấy, cùng với việc bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt, ngành tuyên giáo và dân vận chủ động vào cuộc ngay từ đầu, đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận và tăng cường đối thoại với nhân dân. Qua đó, nhiều chủ trương lớn được triển khai thuận lợi nhờ sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Chia sẻ về kinh nghiệm từ thực tiễn địa phương tại hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, ông Dương Đức Huy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, năm 2025 khi thực hiện chủ trương hợp nhất tỉnh Lào Cai và Yên Bái, đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống tuyên vận đã phát huy vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Thông qua các hội nghị tuyên vận, sinh hoạt cộng đồng, đối thoại trực tiếp với người dân, những nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy và định hướng phát triển của tỉnh được tuyên truyền, giải thích kịp thời, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong nhận thức và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các chủ trương mới.

Đoàn công tác của Phòng đoàn thể và các hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai khảo sát thực tế các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên địa bàn xã Lương Thịnh. Ảnh tuyengiaodanvan.laocai

Không chỉ phát huy hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mô hình tuyên vận còn góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động, nhiều phong trào được triển khai gắn với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương như: “Phố phường rạng rỡ - Bản sắc trường tồn - Cộng đồng an vui”,”Cổng đẹp, rào xanh”, “Nhà sạch, bản xanh, vườn rau tốt”… Các phong trào đều hướng tới giải quyết những vấn đề thiết thực của địa phương, gắn với lợi ích trực tiếp của người dân, qua đó khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm của từng người dân.

"Khi người dân được cung cấp đầy đủ thông tin, được trao đổi, góp ý và phản ánh những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống, nhiều nội dung trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đã được điều chỉnh theo hướng sát thực tiễn hơn", ông Dương Đức Huy cho biết.

Từ tuyên truyền truyền thống đến "dân vận số" và AI

Theo bà Huỳnh Thị Thuỳ Dung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình mới.

“Chúng tôi thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp. Ban chủ trì, phối hợp thực hiện nhiều cuộc điều tra, khảo sát, thăm dò dư luận xã hội, tập trung vào các nội dung: đánh giá kết quả gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Kết quả điều tra, khảo sát đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy”, bà Huỳnh Thị Thuỳ Dung cho biết.

Theo bà Dung, hiện nay môi trường số phát triển mạnh, mạng xã hội trở thành kênh thông tin chủ yếu của người dân; nội dung thông tin đa dạng, phức tạp, nhất là các thông tin sai lệch liên quan đến đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, môi trường, trật tự xây dựng và an sinh xã hội… có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, đòi hỏi thông tin chính thống phải phản ứng nhanh nhạy, kịp thời “phủ xanh” môi trường mạng. Thêm vào đó, người dân ngày càng có xu hướng phản ánh, bày tỏ ý kiến trực tiếp trên mạng xã hội thay vì thông qua các kênh truyền thống, điều này đòi hỏi công tác tuyên giáo, dân vận phải thay đổi linh hoạt phương thức hoạt động.

Theo đó, công tác tuyên giáo không chỉ dừng ở phương thức tuyên truyền truyền thống mà chuyển mạnh sang quản trị thông tin xã hội, định hướng dư luận và xử lý thông tin trên không gian mạng với cơ chế phản ứng nhanh, lực lượng chuyên sâu và kỹ năng xử lý truyền thông chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, công tác dân vận cần phải kết hợp giữa “Vận động trực tiếp” và “Dân vận số”, tăng cường tương tác hai chiều trên môi trường mạng, nâng cao khả năng đối thoại, giải thích, tạo đồng thuận xã hội ngay từ cơ sở.

“Để đáp ứng yêu cầu đó, Ban đã tăng cường ứng dụng các công cụ rà quét thông tin trên không gian mạng, lập các nhóm phản ứng nhanh trực tuyến để phát hiện sớm các luồng dư luận tiêu cực, từ đó kịp thời định hướng và xử lý ngay từ khi mới phát sinh. Cùng với đó, Ban đã nghiên cứu, đề xuất Thường trực Thành ủy đổi mới nội dung, phương thức biên soạn “Bản tin phục vụ lãnh đạo” theo hướng chuyên sâu hơn, tăng cường phân tích, dự báo, định hướng xử lý các vấn đề nổi lên, phức tạp, nhạy cảm, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy”, bà Huỳnh Thị Thuỳ Dung thông tin.

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố Đà Nẵng năm 2026. Ảnh: baodanang

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk Võ Trần Quang chia sẻ, sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk rộng 18.000km², lớn thứ ba cả nước, quy mô dân số hơn 3,3 triệu người, có 45 dân tộc anh em cùng sinh sống, địa bàn vừa có biên giới, vừa có biển. Quy mô và đặc điểm mới của địa phương đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tư tưởng về tính chủ động, tính kịp thời và khả năng tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội.

Trước yêu cầu đó, Ban xác định, trong bối cảnh chuyển đổi số phải đổi mới tư duy lãnh đạo và phương thức tiến hành, bảo đảm công tác tư tưởng tham gia từ sớm vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và truyền thông chính sách; đồng thời chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dự báo, định hướng dư luận xã hội và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên.

Một trong những điểm mới là, tỉnh Đắk Lắk bước đầu đưa AI vào hỗ trợ công tác tuyên giáo và dân vận thông qua mô hình “Phòng làm việc thông minh ứng dụng AI”. AI được sử dụng như công cụ hỗ trợ tổng hợp, phân tích và chuẩn hóa thông tin, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng tài liệu và truyền thông chính sách.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành 44 báo cáo dư luận xã hội đề phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời là nguồn thông tin quan trọng để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở;… Nguồn dữ liệu này kết hợp từ thông tin của đội ngũ cộng tác viên với các nền tảng số và công cụ phân tích truyền thông để phục vụ trực tiếp công tác tham mưu cho cấp ủy.

"Từ kết quả phân tích, dự báo dư luận xã hội và những kiến nghị của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, nhiều vấn đề nổi lên đã được Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo xử lý, giải quyết, bảo đảm tính thống nhất trong triển khai thực hiện", ông Võ Trần Quang thông tin.

Thực tiễn tại Lào Cai, Đà Nẵng và Đắk Lắk và các địa phương tiếp tục khẳng định vai trò của công tác tuyên giáo, dân vận trong việc củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, qua đó góp phần bảo đảm các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước được triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.