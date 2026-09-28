Thanh niên Việt Nam tại Australia mong muốn có nhiều cơ hội đóng góp cho đất nước

Tại hội nghị, một số thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Australia đã chia sẻ mong muốn có thêm nhiều cơ hội để đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Hội nghị phổ biến Nghị quyết 23-NQ/TW, Chỉ thị 07-CT/TW và định hướng hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ giữa Việt Nam và Australia có sự tham dự của các đồng chí: Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Lê Thùy Trang, Phó Bí thư Đảng ủy tại Australia cùng một số thành viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và nhiều đảng viên, sinh viên, lưu học sinh, thanh niên Việt Nam tại Australia.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Trịnh Hà đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam tại nước ngoài, trong đó nêu bật điểm hai mới của nghị quyết gồm sự đổi mới trong tư duy về vị thế, vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài không chỉ là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc mà còn là nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước, là cầu nối thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với sở tại và là chủ thể đồng hành với sự phát triển của đất nước.

Nghị quyết 23 cũng thể hiện sự đổi mới từ tư duy vận động, tập hợp, chăm lo lên thành chủ động tạo lập môi trường, cơ chế để người Việt Nam ở nước ngoài có thể tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển của đất nước.

Chị Mai Thị Thanh Chung, kiều bào đang sinh sống tại thành phố Sydney, Australia bày tỏ phấn khởi vì vai trò của người Việt Nam tại nước ngoài được coi trọng hơn. Trước đây, người Việt Nam tại nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của đất nước thì bây giờ người Việt Nam tại nước ngoài còn được xem như một cầu nối, góp phần gắn kết Việt Nam với các quốc gia trên toàn thế giới. Đồng thời người Việt Nam tại nước ngoài được xem như một nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển của quốc gia.

"Tôi luôn chủ động tìm kiếm thông tin và đồng lòng với những chủ trương của nhà nước, đồng thời cố gắng hết sức để tạo dựng hình ảnh đẹp của người Việt Nam trên trường quốc tế”, chị Chung chia sẻ.

Tại sự kiện, đồng chí Lê Thùy Trang, Phó Bí thư Đảng ủy tại Australia giới thiệu các nội dung chính của Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Đồng chí Lê Thùy Trang nhấn mạnh tư tưởng của Bác Hồ trong việc gắn lý luận với thực tiễn và chọn đúng khâu đột phá để triển khai. Đồng chí Lê Thùy Trang cho biết, với các bạn thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Australia, việc làm thiết thực nhất để học tập theo gương Bác Hồ đó là trở thành một sinh viên tốt, một cán bộ tốt và một công dân tốt.

Bạn Nguyễn Quang Anh, sinh viên tại trường Đại học Macquarie, Phó Chủ nhiệm Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam Australia chia sẻ: “Tinh thần Chỉ thị 07 chuyển từ làm theo sang thực hành, đo bằng sản phẩm cụ thể cũng chính là cách mà Mạng lưới sáng tạo Việt Nam tại Australia đang hướng đến để có thêm nhiều dự án thực chất hơn, để có thể đóng góp cho Việt Nam cũng như là kết nối các doanh nhân, kiều bào, tri thức trẻ hướng tới một Việt Nam phát triển vững bền hơn trong tương lai”.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia Huỳnh Tấn Đạt đóng góp ý kiến về Nghị quyết 23. (Ảnh TTXVN)

Cũng tại kiện, đồng chí Bùi Việt Khôi, Tham tán, Trưởng Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ tại Australia đã giới thiệu các định hướng hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước. Theo đồng chí Bùi Việt Khôi, Việt Nam và Australia có mối quan tâm chung trong việc phát triển một số công nghệ thiết yếu gồm AI, chuyển đổi số, bán dẫn, năng lượng sạch, khoáng sản thiết yếu, công nghệ sinh học và nông nghiệp thông minh. Đây là cơ sở để hai nước hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai.

Trong đó, Việt Nam và Australia vừa công bố kế hoạch triển khai chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026 trong nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, kinh tế xanh-bền vững, quản lý rác thải… Trung tâm Công nghệ chiến lược Australia-Việt Nam cũng vừa được thành lập tại Hà Nội để thúc đẩy hợp tác phát triển 5G, 6G, AI, chất bán dẫn và an ninh mạng.

Các sinh viên, lưu học sinh và thanh niên Việt Nam cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi, đưa ra đề xuất để thúc đẩy công tác người Việt Nam ở nước ngoài đạt thêm nhiều kết quả thiết thực hơn, đồng thời đưa quan hệ song phương giữa hai nước gắn kết và sâu sắc hơn.

Chị Mai Thị Thanh Chung, kiều bào Australia cho biết: "Một trong những kiến nghị mà tôi muốn đề xuất đó là chúng ta có thể tạo một kênh thông tin để có thể tiếp nhận được những đóng góp từ những kiều bào tại khắp quốc gia trên thế giới và kênh thông tin này có thể được phân chia theo các bộ, ban, ngành quản lý. Dựa vào đó, kiều bào muốn đóng góp với bộ, ban, ngành nào thì họ sẽ đóng góp trực tiếp nhất có thể. Bằng cách đó, những ý kiến đóng góp của kiều bào tại nước ngoài sẽ nhanh chóng đến được với chính phủ”.

Australia là một quốc gia có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống với khoảng 375 nghìn người, vì thế sự ra đời của Nghị quyết 23 cùng với các chính sách của Đảng và Nhà nước và quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa hai nước đang tạo nền tảng vững chắc để cho ngày càng nhiều kiều bào, trong đó có tầng lớp thanh niên thuận lợi trong hơn việc kết nối, gắn bó với quê hương và có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.