Thành tựu nhân quyền ở Việt Nam: Sự thật được chứng minh qua những số liệu cụ thể

Việt Nam liên tục được quốc tế tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Quyền con người là những quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế. Tại Việt Nam, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân luôn được tôn trọng và bảo đảm. Điều này không phải là một khái niệm trừu tượng, mà đã được chứng minh qua các con số cụ thể.

Thực tiễn cho thấy, Việt Nam không chỉ hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và nội luật hóa các công ước quốc tế về quyền con người, mà còn tích cực đóng góp vào đời sống chính trị toàn cầu. Minh chứng rõ nhất là việc Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc các nhiệm kỳ 2014 – 2016 và 2023 – 2025.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh 15% trong 6 tháng đầu năm 2026. (Ảnh: Thanh Hiếu)

Từ một quốc gia chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình, kinh tế ổn định, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm sâu với tỷ lệ hộ nghèo còn 1,30% và hộ cận nghèo còn 1,65% tính đến tháng 3 năm 2026 theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2%, tuổi thọ trung bình đạt 74,8 năm, số năm sống khỏe khoảng 67 năm.

Ngày 14/10/2025, Việt Nam tiếp tục được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026 - 2028 với 180 phiếu ủng hộ, cao nhất trong nhóm châu Á - Thái Bình Dương. Đây là lần thứ ba Việt Nam đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, kết quả này không chỉ phản ánh uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam mà còn khẳng định tính đúng đắn, nhất quán của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và cách tiếp cận nhân quyền toàn diện, lấy con người làm trung tâm của Đảng và Nhà nước ta.

“Kết quả này là sự ghi nhận cao nhất của cộng đồng quốc tế với những chính sách, chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cũng như những thành quả mang tính lịch sử của đất nước ta trong suốt 80 năm kể từ khi giành độc lập, 40 năm triển khai chủ trương đổi mới. Bảo đảm quyền con người, coi con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển” – Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Khách du lịch và đầu tư nước ngoài tăng mạnh, Việt Nam trở thành điểm đến uy tín, an toàn

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025 ghi nhận Việt Nam đứng thứ 46 trên tổng số 143 quốc gia. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á với 20,35 tỷ USD trong năm 2026. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành với 153.000 căn nhà được xóa bỏ. Việt Nam luôn được cộng đồng quốc tế, nhà đầu tư, du khách đánh giá là điểm đến an toàn, ổn định và tự do tín ngưỡng, tôn giáo được tôn trọng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận khoảng 12 triệu lượt người nước ngoài nhập cảnh, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó cho thấy tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước và uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng tăng cao.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh, Bộ Công an cam kết tiếp tục cải thiện hành lang pháp lý, đơn giản hoá thủ tục hành chính, mở rộng cung cấp dịch vụ số, góp phần xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến thân thiện, thuận tiện, được quản lý hiệu quả, nơi phát triển kinh tế luôn gắn liền với bảo đảm an ninh quốc gia.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, mục tiêu của những điều này nhằm giúp cho bạn bè quốc tế đến Việt Nam một cách dễ dàng hơn, với những mục đích hợp pháp. Trong khi nhà chức trách tiếp tục duy trì an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. (Ảnh: Trọng Phú)

“Đồng thời, chúng tôi kiên quyết ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam trên tinh thần bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Chúng tôi muốn những người đến Việt Nam vì những mục đích hợp pháp sẽ tìm được một đất nước đang chào đón, hoạt động hiệu quả và được quản lý tốt” - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.

Bên cạnh việc du khách nước ngoài đến Việt Nam tăng, lượng vốn đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2026 cũng tăng trưởng mạnh. Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/7, tính đến ngày 30/6/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 2.013 dự án được cấp phép, với số vốn đăng ký đạt 17,39 tỷ USD. Tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 87,2% về số vốn đăng ký. Những số liệu cụ thể nói trên chứng tỏ Việt Nam tiếp tục là điểm đến thân thiện, đảm bảo quyền con người và quyền tài sản, trở thành một vùng “đất lành chim đậu” đối với nhiều nhà đầu tư và du khách quốc tế.

Bất chấp những minh chứng rõ ràng đó, vấn đề nhân quyền lâu nay vẫn bị một số nhóm xã hội dân sự phương Tây cùng các thế lực thù địch, các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị lợi dụng làm chiêu bài chống phá. Dưới danh nghĩa "bảo vệ nhân quyền", họ tìm cách can thiệp vào các hoạt động thực thi pháp luật của Việt Nam đối với những đối tượng vi phạm, đồng thời tiếp sức cho các phần tử cực đoan lưu vong nhằm xuyên tạc, phá hoại công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, đây đều là những luận điệu vô căn cứ và không có minh chứng cụ thể. Do đó, mọi âm mưu và chiêu bài lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam đều hoàn toàn đi ngược lại với thực tiễn khách quan và không thể đạt được mục đích.