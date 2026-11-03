Tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Chuyển giao công nghệ

Từ cuối tháng 4/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tập trung vào 3 nhóm vấn đề. Đó là loại bỏ công nghệ sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy và động cơ tương ứng khỏi danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, danh mục công nghệ cấm chuyển giao; không áp dụng quy định hạn chế, cấm chuyển giao đối với công nghệ được tiếp nhận để sản xuất phương tiện, động cơ phục vụ xuất khẩu, không tiêu thụ tại Việt Nam; hướng dẫn việc gia hạn, sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ đã ký trước ngày 1/4/2026 trong đó có trường hợp bổ sung kiểu mẫu sản phẩm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về xử lý vướng mắc trong áp dụng Nghị định 101 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển giao công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã tích cực, chủ động xử lý kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền, đúng quy định. Đến nay, cơ bản các kiến nghị đã được tháo gỡ, chỉ còn 1 kiến nghị về việc cho phép doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ cấm chuyển giao để đầu tư mới hoặc mở rộng đầu tư sau ngày 1/4/2026 để sản xuất xe mô tô, xe gắn máy tiêu chuẩn Euro 2, Euro 3 và ô tô tiêu chuẩn Euro 4 trở xuống phục vụ xuất khẩu. Lý do được các doanh nghiệp đưa ra là nếu áp dụng quy định hiện hành có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện đơn hàng tại các thị trường còn chấp nhận các dòng phương tiện này.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết, trên cơ sở rà soát, Bộ đề xuất giữ nguyên các danh mục đã được quy định trong Nghị định 101 của Chính phủ. Các quốc gia đều cơ bản tham gia các Công ước quốc tế về phát thải, về sản xuất. Khi đã cấm rồi mà vẫn cho một ngoại lệ để tiếp tục mở rộng trên công nghệ cũ thì sẽ tạo thành việc các doanh nghiệp kéo dài vòng đời, duy trì công nghệ cũ. Thứ hai, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ thấp đi, các doanh nghiệp vẫn sản xuất trên công nghệ cũ, công nghệ thấp để tạo ra sản phẩm phát thải thấp. Quản lý sẽ khó, nếu mà không xuất khẩu được thì sản phẩm ấy đi đâu, tiêu thụ thế nào, có thẩm thấu vào sản xuất không? Đặc biệt là các cam kết quốc tế tham gia phát thải bằng 0.

Sau khi nghe ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện các bộ, cơ quan tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Nghị định số 101 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển giao công nghệ vừa có các chính sách khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, vừa quy định các biện pháp quản lý nhà nước thông qua danh mục công nghệ hạn chế và cấm chuyển giao.

Việc quy định các danh mục này phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng về thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng, làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ cao, công nghệ chiến lược, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hiệu quả tài nguyên; đồng thời ngăn chặn việc nhập khẩu, đưa vào sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả thấp.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh phát biểu tại cuộc họp về xử lý vướng mắc trong áp dụng Nghị định 101 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển giao công nghệ.

Phó Thủ tướng thống nhất với báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ và ý kiến của các bộ, ngành về việc chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc danh mục công nghệ cấm chuyển giao được thực hiện từ ngày 1/4/2026 (ngày Nghị định 101 có hiệu lực) thì phải thực hiện theo quy định của Nghị định này.

Đối với các hoạt động trước ngày 1/4/2026, để bảo đảm quyền lợi và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Phó Thủ tướng yêu cầu: “Đối với các công nghệ, hợp đồng chuyển giao đã được ký kết trước ngày 1/4/2026, doanh nghiệp được tiếp tục thực hiện. Thứ hai, các dây chuyền, nhà máy đang có công nghệ mà chúng ta cấm hoặc hạn chế thì vẫn tiếp tục sản xuất đối với công nghệ đang có. Thứ ba, họ được phép tạo ra sản phẩm mới trên nền tảng công nghệ hiện có”.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của hiệp hội, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình triển khai Nghị định số 101 năm 2026 của Chính phủ. Việc trả lời kiến nghị phải rõ ràng, bảo đảm thực thi thống nhất, xử lý dứt điểm vướng mắc, khó khăn trên tinh thần tuân thủ pháp luật, thông lệ quốc tế, cam kết của Việt Nam.