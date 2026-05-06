中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ quốc phòng

Thứ Tư, 21:30, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực Công nghiệp quốc phòng, như đóng tàu, nâng cấp, sửa chữa các thiết bị và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ (SAHA) 2026, chiều nay (6/5), Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chào xã giao ông Yasar Guler, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Chào mừng đoàn sang thăm, làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Yasar Guler cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử đoàn cấp cao tham dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ (SAHA) 2026.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao quy mô, uy tín của Triển lãm SAHA 2026, tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao vai trò, vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế và khu vực, coi Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực.

tho nhi ky san sang ho tro viet nam chuyen giao cong nghe quoc phong hinh anh 1
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chào xã giao ông Yasar Guler, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Kiều Trinh)

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng hai bên đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; mở Văn phòng Tùy viên Quốc phòng thường trú tại mỗi nước; xây dựng khuôn khổ hợp tác, triển khai cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng; hợp tác công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, đào tạo...

Thời gian tới, để thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương theo hướng thiết thực, hiệu quả, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Bộ trưởng Yasar Guler quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp triển khai một số nội dung như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng; hợp tác đào tạo; tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự; thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực hai Bên cùng quan tâm…

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chuyển lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Bộ trưởng Yasar Guler cùng đoàn doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12/2026 tại Việt Nam.

Bộ trưởng Yasar Guler trân trọng chuyển lời cảm ơn và lời chúc mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang, đồng thời cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cử đoàn sang tham dự Triển lãm, và cử các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng lớn tham gia trưng bày.

Đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Yasar Guler mong muốn hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển lên tầm cao mới, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

Bộ trưởng Yasar Guler mong muốn hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực Công nghiệp quốc phòng, như đóng tàu, nâng cấp, sửa chữa các thiết bị và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.

Đồng thời bày tỏ mong muốn sớm được đón Đại tướng Phan Văn Giang thăm Thổ Nhĩ Kỳ, tạo thêm xung lực để mở rộng hợp tác quốc phòng giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực mới.

tho nhi ky san sang ho tro viet nam chuyen giao cong nghe quoc phong hinh anh 2
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn đến thăm gian hàng Tập đoàn MKE. (Ảnh: Kiều Trinh)

Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn đã đến thăm gian hàng Tập đoàn MKE và Aselsan của Thổ Nhĩ Kỳ. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao vị thế hàng đầu của MKE và Aselsan trong sản xuất vũ khí, đạn dược, thuốc nổ, khí tài quân sự, các thiết bị quốc phòng công nghệ cao, thiết bị điện tử quân sự tiên tiến cho hải, lục, không quân, các hệ thống radar, tên lửa dẫn đường…

Cảm ơn và ghi nhận những thông tin mà lãnh đạo MKE, Aselsan chia sẻ trong khuôn khổ buổi tham quan, làm việc tại SAHA 2026, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai bên. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng mời lãnh đạo Tập đoàn MKE, Aselsan tới tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026, tổ chức tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Lãnh đạo MKE, Aselsan mong muốn thời gian tới sẽ mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam, trong lĩnh vực nhiều tiềm năng và mang tính chiến lược.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: Thổ Nhĩ Kỳ công nghệ quốc phòng SAHA 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ, chuẩn hoá huấn luyện GGHB đạt chuẩn quốc tế
Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ, chuẩn hoá huấn luyện GGHB đạt chuẩn quốc tế

VOV.VN - Việt Nam khẳng định huấn luyện là yếu tố then chốt nâng cao năng lực sẵn sàng triển khai lực lượng. Những bước tiến về chuẩn hóa chương trình, đội ngũ giảng viên và các khóa huấn luyện đạt chuẩn Liên hợp quốc đang góp phần nâng tầm vị thế gìn giữ hòa bình của Việt Nam trong khu vực.

Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ, chuẩn hoá huấn luyện GGHB đạt chuẩn quốc tế

Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ, chuẩn hoá huấn luyện GGHB đạt chuẩn quốc tế

VOV.VN - Việt Nam khẳng định huấn luyện là yếu tố then chốt nâng cao năng lực sẵn sàng triển khai lực lượng. Những bước tiến về chuẩn hóa chương trình, đội ngũ giảng viên và các khóa huấn luyện đạt chuẩn Liên hợp quốc đang góp phần nâng tầm vị thế gìn giữ hòa bình của Việt Nam trong khu vực.

Hải quân Việt Nam: Viết tiếp "Bản hùng ca giữ biển"
Hải quân Việt Nam: Viết tiếp "Bản hùng ca giữ biển"

VOV.VN - 71 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã không tiếc mồ hôi, công sức, xương máu để xây đắp truyền thống "Chiến đấu anh dũng; mưu trí, sáng tạo; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng", viết tiếp "Bản hùng ca giữ biển", với lời thề sắt son giữ vững chủ quyền biển, đảo.

Hải quân Việt Nam: Viết tiếp "Bản hùng ca giữ biển"

Hải quân Việt Nam: Viết tiếp "Bản hùng ca giữ biển"

VOV.VN - 71 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã không tiếc mồ hôi, công sức, xương máu để xây đắp truyền thống "Chiến đấu anh dũng; mưu trí, sáng tạo; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng", viết tiếp "Bản hùng ca giữ biển", với lời thề sắt son giữ vững chủ quyền biển, đảo.

Tàu Hải quân Ấn Độ cập cảng Cam Ranh, thăm tỉnh Khánh Hòa
Tàu Hải quân Ấn Độ cập cảng Cam Ranh, thăm tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Ngày 5/5, tàu INS Sagardhwani của Hải quân Ấn Độ do Trung tá Viraat Shiggaon làm thuyền trưởng, cùng 136 sĩ quan và thủy thủ đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm tỉnh Khánh Hòa từ ngày 5 đến 8/5.

Tàu Hải quân Ấn Độ cập cảng Cam Ranh, thăm tỉnh Khánh Hòa

Tàu Hải quân Ấn Độ cập cảng Cam Ranh, thăm tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Ngày 5/5, tàu INS Sagardhwani của Hải quân Ấn Độ do Trung tá Viraat Shiggaon làm thuyền trưởng, cùng 136 sĩ quan và thủy thủ đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm tỉnh Khánh Hòa từ ngày 5 đến 8/5.

Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng không và chống tên lửa tầm xa mới
Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng không và chống tên lửa tầm xa mới

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc mới đây đã thử nghiệm một hệ thống vũ khí phòng không và chống tên lửa tầm xa mới, có khả năng đánh chặn máy bay không người lái tốc độ cao bay ở độ cao cực thấp trên biển.

Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng không và chống tên lửa tầm xa mới

Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng không và chống tên lửa tầm xa mới

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc mới đây đã thử nghiệm một hệ thống vũ khí phòng không và chống tên lửa tầm xa mới, có khả năng đánh chặn máy bay không người lái tốc độ cao bay ở độ cao cực thấp trên biển.

Mỹ tính tung Dark Eagle tới Trung Đông: Lấp khoảng trống hỏa lực hay răn đe Iran?
Mỹ tính tung Dark Eagle tới Trung Đông: Lấp khoảng trống hỏa lực hay răn đe Iran?

VOV.VN - EurAsian Times đưa tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã đề xuất triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh “Dark Eagle” còn gọi là Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) - của Lục quân Mỹ tới tới Trung Đông trong bối cảnh lo ngại nguy cơ bùng phát các xung đột mới.

Mỹ tính tung Dark Eagle tới Trung Đông: Lấp khoảng trống hỏa lực hay răn đe Iran?

Mỹ tính tung Dark Eagle tới Trung Đông: Lấp khoảng trống hỏa lực hay răn đe Iran?

VOV.VN - EurAsian Times đưa tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã đề xuất triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh “Dark Eagle” còn gọi là Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) - của Lục quân Mỹ tới tới Trung Đông trong bối cảnh lo ngại nguy cơ bùng phát các xung đột mới.

UAV cáp quang của Hezbollah - mối đe dọa mới đối với Israel
UAV cáp quang của Hezbollah - mối đe dọa mới đối với Israel

VOV.VN - Máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang của Hezbollah đang tạo ra những thách thức mới cho quân đội Israel ở miền Nam Lebanon, buộc quân đội Israel phải điều chỉnh chiến thuật để đối phó với mối đe dọa ngày càng nguy hiểm.

UAV cáp quang của Hezbollah - mối đe dọa mới đối với Israel

UAV cáp quang của Hezbollah - mối đe dọa mới đối với Israel

VOV.VN - Máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang của Hezbollah đang tạo ra những thách thức mới cho quân đội Israel ở miền Nam Lebanon, buộc quân đội Israel phải điều chỉnh chiến thuật để đối phó với mối đe dọa ngày càng nguy hiểm.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích