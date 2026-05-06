Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam chuyển giao công nghệ quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ (SAHA) 2026, chiều nay (6/5), Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chào xã giao ông Yasar Guler, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Chào mừng đoàn sang thăm, làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Yasar Guler cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử đoàn cấp cao tham dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ (SAHA) 2026.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao quy mô, uy tín của Triển lãm SAHA 2026, tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao vai trò, vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế và khu vực, coi Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chào xã giao ông Yasar Guler, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Kiều Trinh)

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng hai bên đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; mở Văn phòng Tùy viên Quốc phòng thường trú tại mỗi nước; xây dựng khuôn khổ hợp tác, triển khai cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng; hợp tác công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, đào tạo...

Thời gian tới, để thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương theo hướng thiết thực, hiệu quả, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Bộ trưởng Yasar Guler quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp triển khai một số nội dung như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; triển khai hiệu quả cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng; hợp tác đào tạo; tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự; thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực hai Bên cùng quan tâm…

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chuyển lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Bộ trưởng Yasar Guler cùng đoàn doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12/2026 tại Việt Nam.

Bộ trưởng Yasar Guler trân trọng chuyển lời cảm ơn và lời chúc mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang, đồng thời cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cử đoàn sang tham dự Triển lãm, và cử các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng lớn tham gia trưng bày.

Đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Yasar Guler mong muốn hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển lên tầm cao mới, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

Bộ trưởng Yasar Guler mong muốn hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực Công nghiệp quốc phòng, như đóng tàu, nâng cấp, sửa chữa các thiết bị và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.

Đồng thời bày tỏ mong muốn sớm được đón Đại tướng Phan Văn Giang thăm Thổ Nhĩ Kỳ, tạo thêm xung lực để mở rộng hợp tác quốc phòng giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực mới.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn đến thăm gian hàng Tập đoàn MKE. (Ảnh: Kiều Trinh)

Cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn đã đến thăm gian hàng Tập đoàn MKE và Aselsan của Thổ Nhĩ Kỳ. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao vị thế hàng đầu của MKE và Aselsan trong sản xuất vũ khí, đạn dược, thuốc nổ, khí tài quân sự, các thiết bị quốc phòng công nghệ cao, thiết bị điện tử quân sự tiên tiến cho hải, lục, không quân, các hệ thống radar, tên lửa dẫn đường…

Cảm ơn và ghi nhận những thông tin mà lãnh đạo MKE, Aselsan chia sẻ trong khuôn khổ buổi tham quan, làm việc tại SAHA 2026, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai bên. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng mời lãnh đạo Tập đoàn MKE, Aselsan tới tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026, tổ chức tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Lãnh đạo MKE, Aselsan mong muốn thời gian tới sẽ mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam, trong lĩnh vực nhiều tiềm năng và mang tính chiến lược.