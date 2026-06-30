Thay đổi tư duy về FDI: Từ "mở cửa đón vốn" sang "chủ động kiến tạo phát triển"

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức sáng nay (30/6) tại Hà Nội. Từ điểm cầu chính tại Hội trường Diên Hồng, các nội dung quán triệt đã được truyền trực tuyến tới gần 35.000 điểm cầu trên cả nước, với gần 2,1 triệu đại biểu tham dự; đồng thời, được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu chuyển dịch mang tính bước ngoặt trong chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), đó là Việt Nam không còn thuần túy mở cửa đón dòng vốn, mà hướng tới chủ động lựa chọn, kết nối để nâng cao nội lực nền kinh tế.... Những phát biểu đó được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đồng tình hưởng ứng.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Trực tiếp lắng nghe truyền đạt Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, các đại biểu cho rằng, Nghị quyết được ban hành với chiến lược mới, yêu cầu chuyển từ việc thuần túy mở cửa đón dòng vốn sang chủ động lựa chọn, dẫn dắt và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế. Mục tiêu cốt lõi là bồi đắp nội lực, nâng cao năng lực công nghệ và bảo đảm sự tự chủ của nền kinh tế.

Đặc biệt chú ý đến nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thu hút FDI không phải để thay thế nội lực mà để làm mạnh nội lực; không chỉ để tăng trưởng nhanh mà để hướng tới phát triển bền vững, chất lượng cao, ông Nguyễn Hữu Hưởng, Chủ tịch Sáng lập- Nhà thiết kế Tay Kéo vàng Hà Nội cho rằng quan điểm này rất sâu sắc.

"Vốn FDI chảy vào Việt Nam mục đích để phát triển kinh tế tư nhân, phát triển đất nước để đạt được tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ 2026-2031. Tất cả các doanh nghiệp đều mong muốn được đón nhận những dòng FDI này. Tôi tin chắc rằng những vốn đi vào Việt Nam thì chắc chắn sẽ thúc đẩy nền kinh tế của Việt Nam phát triển rất mạnh trong thời gian tới và kinh tế Việt Nam sẽ phát triển", theo ông Nguyễn Hữu Hưởng.

Ông Nguyễn Hữu Hưởng, Chủ tịch Sáng lập, Nhà thiết kế Tay Kéo vàng Hà Nội

Để hiện thực hóa mục tiêu đặt ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu một cuộc cải cách thể chế và thủ tục hành chính mạnh mẽ. Các cơ quan chức năng cần kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà giữa các bộ ngành và địa phương.

Phải chấm dứt tình trạng nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, gây mất thời gian và chi phí cho các dự án hợp pháp. Đặc biệt, tư duy quản lý cần chuyển mạnh từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", áp dụng phương thức hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra thay vì ưu đãi đầu vào như trước đây.

Theo ông Trương Việt Đức, Hội doanh nhân tư nhân khu vực miền Trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh được về dòng vốn - một mạch huyết quan trọng. "Nguồn vốn nước ngoài như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh là hợp tác và chia sẻ. Trong hợp tác thì luôn luôn có những kết nối và cùng chia sẻ lợi nhuận với nhau. Có những tư duy, phải nhìn nhận và đánh giá hết được, giải quyết được những vấn đề doanh nghiệp nước ngoài đang muốn đầu tư vào nước ta", ông Đức nói.

Ông Trương Việt Đức, Hội doanh nhân tư nhân khu vực miền Trung

Từ Hội trường Diên Hồng, Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đã khẳng định một quan điểm: Việt Nam quyết không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh để lấy tăng trưởng trước mắt. Thay vào đó, lợi thế cạnh tranh mới của Việt Nam sẽ dựa trên chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao và môi trường kinh doanh ổn định.

Bên cạnh đó, phương thức tổ chức thu hút đầu tư cũng phải thay đổi, tập trung theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp thay vì chia cắt theo địa giới hành chính manh mún.

Bài phát biểu chỉ rõ hạ tầng chiến lược bao gồm điện, năng lượng sạch, hạ tầng số, giao thông... chính là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm thu hút các siêu dự án. Song song với hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu bắt buộc để người Việt Nam có thể từng bước đảm nhận các vị trí kỹ thuật, quản lý và vận hành chuỗi cung ứng ngay trong các doanh nghiệp FDI.

Ông Michael Kokalari, chuyên gia Kinh tế trưởng của Tập đoàn VinaCapital- Tập đoàn đóng vai trò chiến lược trong thu hút, quản lý và tư vấn các luồng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam cho rằng: "Với cương vị là quỹ đầu tư rất lâu đời có mặt ở Việt Nam trên 20 năm, VinaCapital hiểu rất rõ cơ chế ở Việt Nam, kinh tế vận hành như thế nào, cũng như hiểu các nhà đầu tư nước ngoài, những điều kiện của họ để đầu tư vào Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sẽ là cầu nối để kết nối qua mô hình thành lập Quỹ đầu tư phát triển kinh tế mà phối kết vốn giữa khối doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, để tăng trưởng vốn vượt bậc, phục vụ cho mục tiêu quốc gia".

Ông Michael Kokalari, chuyên gia Kinh tế trưởng của Tập đoàn VinaCapital

Những yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các cơ quan chức năng phải đồng hành sát sao với nhà đầu tư, từ khâu tìm hiểu cơ hội cho đến suốt quá trình vận hành. Việc kịp thời hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc sau cấp phép là "chìa khóa" để khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài giữ lại lợi nhuận, tiếp tục tái đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW VOV.VN - Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.