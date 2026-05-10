Việt Nam duy trì vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài

Chủ Nhật, 07:00, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chất lượng dòng vốn FDI được cảï thiện. Việt Nam tiếp tục thu hút các dự án có giá trị cao, phù hợp với định hướng thu hút FDI có chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ tiên tiến, sản xuất có giá trị gia tăng cao, hiệu ứng lan tỏa tới doanh nghiệp trong nước.

Trang Vietnam Briefing (trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc) nhận định, bức tranh FDI của Việt Nam trong những tháng đầu năm nay cho thấy cả sự bền bỉ và những chuyển dịch về cấu trúc dòng vốn. Trong đó, vốn đăng ký mới tăng mạnh, tiến độ giải ngân duy trì ổn định, khi các nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, năng lượng và công nghệ cao. 

Không chỉ duy trì sức hút với các lĩnh vực truyền thống, Việt Nam còn ngày càng trở thành điểm đến chiến lược trong kế hoạch tăng trưởng toàn cầu của nhiều doanh nghiệp quốc tế. Trang Entrepreneur và Weiss Ratings của Mỹ cho rằng, ngày càng nhiều công ty đầy tham vọng đang xem Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động. Theo đó, lợi thế nổi bật của Việt Nam nằm ở lực lượng lao động trẻ, có tay nghề và khả năng thích ứng nhanh với xu thế công nghệ mới.

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam nhận định: "Việt Nam vẫn còn rất nhiều cơ hội trong năm 2026. Lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ đang tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của các lĩnh vực như dịch vụ số, công nghệ tài chính, thương mại điện tử và logistics thông minh. Đây là thế mạnh rõ nét của Việt Nam, với nguồn nhân lực dồi dào và sự tập trung ngày càng lớn vào các ngành có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, quốc gia cần tiếp tục nâng cao kỹ năng cho người lao động, đồng thời nuôi dưỡng và khuyến khích hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để thúc đẩy tăng trưởng dựa trên tri thức".

Không chỉ có lợi thế về nhân lực, Việt Nam còn được đánh giá cao nhờ vị trí địa chính trị chiến lược và mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm kết nối trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, chính sách hướng ngoại cùng môi trường ổn định là những yếu tố then chốt tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế. 

Tiến sĩ Watcharas Leelawath, nguyên Giám đốc Viện Mekong, chuyên gia kinh tế thương mại Thái Lan và ASEAN, cho rằng: "Khung chính sách hướng ngoại của Việt Nam khiến đất nước trở nên rất hấp dẫn. Việt Nam tích cực ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này giúp nền kinh tế Việt Nam trở thành nền kinh tế định hướng xuất khẩu. Khi mở cửa thương mại với các nước và áp dụng mức thuế bằng 0 với các đối tác FTA, Việt Nam có khả năng thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Khi FDI vào, sẽ tạo thêm việc làm cho đất nước. Các nhà đầu tư chọn Việt Nam làm trung tâm sản xuất, bởi khi xuất khẩu sang các nước đối tác, hàng hóa được hưởng thuế suất bằng 0. Đó là lợi thế lớn".

Trang Livemint của Ấn Độ nhận định, dòng vốn FDI mạnh mẽ chính là động lực quan trọng đứng sau đà tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, trong bối cảnh nhiều tập đoàn toàn cầu dịch chuyển hoạt động sản xuất tới đây. Thực tế, việc vốn FDI giải ngân tiếp tục tăng cho thấy các dự án hiện có vẫn được triển khai ổn định, bất chấp những biến động của môi trường đầu tư quốc tế. Điều này giúp khu vực FDI tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam. Trong khi đó, dòng vốn đăng ký mới tăng mạnh cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các tập đoàn quốc tế.

Dòng tiền ngoại bùng nổ, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tăng 32%

VOV.VN - 4 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy dòng vốn ngoại tiếp tục tăng tốc. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện ước đạt 7,4 tỷ USD – mức cao nhất trong 5 năm.

Hiền Anh/VOV1
Hải Phòng thu hút gần 1 tỉ USD vốn FDI quý 1/2026, sẵn sàng cho những dự án lớn
VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Hải Phòng vẫn khẳng định vị thế là "thỏi nam châm" thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn gần 1 tỉ USD trong quý I/2026.

Quảng Ninh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp FDI
VOV.VN - Tại buổi gặp đại diện các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn chiều 7/4, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định đồng hành, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và cam kết môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương sẽ ngày càng được cải thiện.

Việt Nam nỗ lực nâng cao chất lượng dòng vốn FDI theo Nghị quyết 59
VOV.VN - Việt Nam tiếp tục đứng trước yêu cầu với duy trì thu hút vốn đầu tư nước ngoài, vừa nâng cao chất lượng dòng vốn FDI trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt.

