Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng C06

Thứ Ba, 09:33, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/3, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) đã tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn – Cục trưởng C06 nhấn mạnh Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong quá trình công tác tại công an địa phương trước đây cũng như tại Cục Cảnh sát kinh tế thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng đã khẳng định được năng lực, bản lĩnh, uy tín của bản thân; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

thieu tuong nguyen manh hung giu chuc vu pho cuc truong c06 hinh anh 1
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng (trái) và Thiếu tướng Vũ Văn Tấn tại buổi lễ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Cục trưởng C06 cho biết lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang đứng trước khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, trong đó tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược, gồm: triển khai Đề án 06 của Chính phủ; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; triển khai Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Đồng thời, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn đề nghị các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt lĩnh vực được phân công, góp phần cùng tập thể đơn vị hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và tập thể lãnh đạo các đơn vị; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giữ vững phẩm chất chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định sẽ nỗ lực hết khả năng, tâm huyết học hỏi, làm việc với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt và thực chất trong mọi hành động để cùng các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trọng Phú/VOV.VN
22 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
VOV.VN - Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn

VOV.VN - Hôm nay 20/3, Bộ Tài chính tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Bí thư Đảng ủy xã được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh

VOV.VN - Sáng 20/3, UBND tỉnh Tây Ninh công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo chủ chốt.

