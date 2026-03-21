22 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thứ Bảy, 18:58, 21/03/2026
VOV.VN - Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách được công bố, tất cả lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đều trúng cử.

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội, gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trúng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 12 TP.HCM, gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trúng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 1 TP Đà Nẵng, gồm các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân. Theo kết quả bầu cử, tất cả 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV ứng cử đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trúng cử ĐBQH tại TP Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trúng cử ĐBQH tại tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trúng cử ĐBQH tại tỉnh Phú Thọ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trúng cử ĐBQH tại tỉnh Thái Nguyên.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trúng cử ĐBQH tại tỉnh Hưng Yên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trúng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trúng cử tại đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc trúng cử ĐBQH tại tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trúng cử ĐBQH tại tỉnh Lạng Sơn.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trúng cử ĐBQH tại tỉnh Tuyên Quang.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trúng cử ĐBQH tại tỉnh Đồng Nai.

Trưởng Ban Chính sách và chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trúng cử ĐBQH tại tỉnh Đắk Lắk.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, trúng cử ĐBQH tại tỉnh Tây Ninh.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trúng cử ĐBQH tại TP Huế.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trúng cử ĐBQH tại TP Cần Thơ.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trúng cử ĐBQH tại Nghệ An.

Bên cạnh đó, 3 Ủy viên lần đầu tham gia Ban Bí thư cũng đều có tên trong danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng.

Danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Chiều nay (21/3), Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì cuộc họp.

Kết quả bầu cử ĐBQH: "Tăng chất” đại biểu chuyên trách, củng cố niềm tin cử tri
VOV.VN - Cơ cấu đại biểu tiếp tục có sự chuyển biến tích cực theo hướng giảm đại biểu kiêm nhiệm, tăng đại biểu chuyên trách. Tỉ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%.

Lai Châu trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất cả nước
VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới còn gặp nhiều khó khăn, đã đạt kết quả nổi bật, nằm trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử cao nhất cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đoàn TP Hà Nội
VOV.VN - Theo danh sách được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố chiều 21/3, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đoàn TP Hà Nội.

