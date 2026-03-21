22 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo danh sách được công bố, tất cả lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đều trúng cử.

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội, gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trúng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 12 TP.HCM, gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trúng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 1 TP Đà Nẵng, gồm các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân. Theo kết quả bầu cử, tất cả 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV ứng cử đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trúng cử ĐBQH tại TP Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trúng cử ĐBQH tại tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trúng cử ĐBQH tại tỉnh Phú Thọ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trúng cử ĐBQH tại tỉnh Thái Nguyên.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trúng cử ĐBQH tại tỉnh Hưng Yên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trúng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trúng cử tại đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc trúng cử ĐBQH tại tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trúng cử ĐBQH tại tỉnh Lạng Sơn.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trúng cử ĐBQH tại tỉnh Tuyên Quang.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trúng cử ĐBQH tại tỉnh Đồng Nai.

Trưởng Ban Chính sách và chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trúng cử ĐBQH tại tỉnh Đắk Lắk.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, trúng cử ĐBQH tại tỉnh Tây Ninh.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trúng cử ĐBQH tại TP Huế.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trúng cử ĐBQH tại TP Cần Thơ.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trúng cử ĐBQH tại Nghệ An.

Bên cạnh đó, 3 Ủy viên lần đầu tham gia Ban Bí thư cũng đều có tên trong danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng.