Động đất tại Venezuela: Chạy đua "72 giờ vàng" cứu hộ, quốc tế tăng tốc cứu trợ

Số người thiệt mạng sau hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp tại Venezuela (Venezuela) hôm 24/6 vừa qua đã tăng lên 1.430 người, hơn 3.200 người bị thương, trong khi gần 70.000 người được cho là vẫn đang mất tích.

Mỹ thông báo sẽ triển khai thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu USD nhằm hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa. Gói viện trợ mới sẽ được triển khai trong tuần này, nối tiếp khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá 150 triệu USD mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngay sau khi hai trận động đất xảy ra. Chính quyền Mỹ đang phối hợp với quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cùng các đối tác quốc tế để hỗ trợ công tác ứng phó sau thảm họa. Các đội tìm kiếm cứu nạn từ bang Virginia và thành phố Los Angeles đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm những người mắc kẹt dưới các đống đổ nát, trong khi lực lượng cứu hộ bổ sung từ Miami đã tới Venezuela trong ngày 27/6.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ nỗ lực giải cứu sau động đất ở Venezuela. Ảnh: Reuters

Đã bước sang ngày thứ ba sau thảm họa, công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do sân bay quốc tế chính ở phía Bắc thủ đô Caracas bị hư hại nặng. Các đội cứu hộ Mỹ đã khôi phục hoạt động của một đường băng, cho phép vận chuyển bệnh viện dã chiến cùng vật tư cứu trợ bằng đường không. Tuy nhiên, một đường băng khác tại Sân bay Quốc tế Simón Bolívar vẫn bị nứt nghiêm trọng và chưa thể khai thác. Chính phủ liên bang Mỹ cũng điều động tàu chiến USS Fort Lauderdale làm căn cứ hỗ trợ các hoạt động vận chuyển người và hàng cứu trợ bằng đường không.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez xác nhận: “Tính đến 13h17 phút chiều 27/6, chúng tôi ghi nhận 1.430 người thiệt mạng, 3.238 người bị thương và 3.142 gia đình phải sơ tán tới các khu tạm cư. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Hơn 12.000 lượt khám, chữa bệnh cũng đã được thực hiện tại khu vực thảm họa, cùng khoảng 7.500 ca sơ cứu khẩn cấp".

Các nhà chức trách cảnh báo chiến dịch cứu hộ đang bước vào giai đoạn quyết định khi khoảng thời gian "72 giờ vàng" kể từ thời điểm xảy ra động đất kết thúc. Đây được coi là khoảng thời gian có khả năng cao nhất để tìm thấy người còn sống dưới các công trình đổ sập. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết vẫn có những trường hợp nạn nhân được cứu sống sau 5-6 ngày nếu còn điều kiện duy trì sự sống.

Giới chức Venezuela ước tính hàng chục nghìn người vẫn chưa xác định được tung tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do quy mô tàn phá lớn, nhiều tòa nhà bị sập đổ, các dư chấn vẫn liên tiếp xảy ra và hệ thống y tế địa phương quá tải. Nhiều nguồn tin địa phương cho biết tại một số khu vực chưa thể tiếp cận, người dân phải tự tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện thiếu thiết bị chuyên dụng. Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc Tom Fletcher cho biết các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn được triển khai khẩn trương tại những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất, đồng thời cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường hỗ trợ Venezuela.

Tại châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) đang điều phối viện trợ khẩn cấp từ tám quốc gia thành viên (gồm Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Luxembourg, Đức, Bồ Đào Nha và Hà Lan) thông qua Cơ chế Bảo vệ dân sự của EU. Đến nay, hơn 520 nhân viên cứu hộ đã được huy động. Italy cử đội y tế, Luxembourg cung cấp thiết bị viễn thông, nơi trú ẩn tạm thời và nguồn điện khẩn cấp, trong khi hệ thống vệ tinh Copernicus đã được kích hoạt để lập bản đồ khu vực bị ảnh hưởng, phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và đánh giá thiệt hại.

Tại khu vực Mỹ Latinh, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết Mexico tiếp tục phối hợp với Venezuela trong công tác cứu trợ và sẵn sàng tăng cường hỗ trợ nhân đạo nếu cần thiết. Trước đó, Mexico đã điều ba máy bay vận tải chở hàng cứu trợ cùng 261 quân nhân tới Venezuela để tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Cùng ngày, Giáo hoàng Leo đã bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Venezuela, gửi lời cầu nguyện tới các nạn nhân, gia đình các nạn nhân và những người đang tham gia công tác cứu trợ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục sát cánh hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ này vượt qua thảm họa.

“Tôi muốn bày tỏ tình đoàn kết của cá nhân tôi và toàn thể Hồng y đoàn với nhân dân Venezuela đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của trận động đất vừa qua. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình họ và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Mong cộng đồng quốc tế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Venezuela".