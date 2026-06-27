Hơn 1.600 nhân viên cứu hộ quốc tế hỗ trợ Venezuela sau động đất kép

Chính phủ Venezuela cho biết, hơn 1.600 thành viên của các đội cứu hộ quốc tế đã tới nước này để tham gia tìm kiếm người sống sót sau 2 trận động đất mạnh vừa qua. Dự kiến trong 24 giờ tới sẽ có thêm 25 chuyến bay chở lực lượng cứu hộ tới Venezuela.

Tại bang La Guaira - khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất với ít nhất 100 tòa nhà bị phá hủy hoặc hư hại - người dân và tình nguyện viên những ngày qua vẫn nỗ lực đào bới các đống đổ nát, trong bối cảnh thiếu thiết bị hạng nặng và sự hiện diện hạn chế của lực lượng chức năng. Chính phủ đã triển khai 14.000 binh sĩ và cảnh sát để tuần tra, đồng thời siết chặt việc tiếp cận khu vực nhằm ưu tiên đường cho xe cứu hộ.

Cứu hộ động đất tại Venezuela. Ảnh: Reuters

Điện vẫn bị cắt ở nhiều nơi gần tâm chấn, song nhà chức trách cho biết khoảng 60% nguồn điện đã được khôi phục. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ước tính hơn 10.000 người có thể thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela, khiến thảm họa này trở thành một trong những trận động đất gây chết người nhiều nhất ở Mỹ Latinh trong thế kỷ qua.

Liên Hợp Quốc ước tính gần 7 triệu người có thể bị ảnh hưởng, với thiệt hại trực tiếp lên tới 6,7 tỷ USD. Mỹ thông báo đang huy động 150 triệu USD viện trợ và điều động tàu, máy bay hỗ trợ cứu hộ tới Venezuela.

Tại La Guaira, các đội cứu hộ quốc tế, trong đó có lực lượng từ El Salvador, vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót. Tại đây, tình trạng cướp bóc đã được ghi nhận ở một số khu vực.

Ngành dầu khí Venezuela được cho là không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thảm họa này.