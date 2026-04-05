Thông báo kết luận giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đặng Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra giám sát cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Hội nghị thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát (đợt 1), triển khai kế hoạch kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 24 đã thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả giám sát (đợt 1) về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; triển khai kế hoạch kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Theo đó, đợt 2, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát các nội dung về việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 24 ghi nhận và biểu dương Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2026 với nhiều điểm sáng, ấn tượng.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, đạt 12,42% (theo kịch bản là 11,7%); tổng thu ngân sách đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Cùng với đó chấp thuận đầu tư nhiều dự án đầu tư, góp phần tạo động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

Tỉnh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; công tác bầu cử thực hiện rất tốt, đoàn kết, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân, tỷ lệ đi bầu cử cao.

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu kết luận hội nghị

Trong công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tỉnh Hà Tĩnh cũng có những kết quả triển khai quyết liệt. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc nêu rõ, đối với nội dung giám sát đợt 1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu của đoàn; kết quả giám sát cơ bản phản ánh đúng tình hình, thể hiện tinh thần trách nhiệm của địa phương.

Đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai kiểm tra (đợt 2) bảo đảm nghiêm túc, đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả.

Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Qua đó, rút ra được những bài học kinh nghiệm để nhân rộng ra cả nước, nhất là 2 nội dung về thực hiện Nghị quyết 57 và mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đồng chí cũng yêu cầu, cần bám sát chương trình hành động, các chủ trương, chính sách của Trung ương, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu đầy đủ các nội dung của Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát (đợt 1), đặc biệt là những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn Kiểm tra, giám sát chỉ ra và khẳng định, tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục.

Báo cáo khái quát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nội dung kiểm tra (đợt 2), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cho biết, việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã được tỉnh đã triển khai quyết liệt chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, theo hướng giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đến nay, chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản vận hành ổn định, phát huy được hiệu quả trên các mặt, tạo niềm tin, phấn khởi trong nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm phát biểu tại hội nghị

Các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành và tập trung chỉ đạo triển khai Chương trình hành động với các nhóm nội dung, chỉ tiêu và nhiệm vụ, dự án cụ thể; trong đó xây dựng kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 theo từng quý nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã kịp thời tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ; ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện; đồng thời thành lập các Ban Chỉ đạo do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát.

Tỉnh đã triển khai các nền tảng số trọng điểm như IOC, SOC; xây dựng khung kiến trúc chính quyền số, đô thị thông minh và cơ sở dữ liệu dùng chung. Huy động trên 556 tỷ đồng để phát triển hạ tầng số, bảo đảm an toàn thông tin và nguồn nhân lực.

Đưa vào vận hành ứng dụng công dân số i-HaTinh (tích hợp phản ánh hiện trường), sau 15 ngày hoạt động đã nhận được đánh giá tích cực từ người dân. Đã thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao (ô tô điện, pin lithium…), góp phần nâng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP từ 5,72% (2021) lên 7,68% (2025)…