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Cà Mau: Gần 2.500 tác phẩm dự cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Thứ Sáu, 20:56, 24/07/2026
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VOV.VN - Ngày 24/7, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2026.

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ) đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức phát động cuộc thi. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, lan toả cuộc thi sâu rộng trong các giai tầng xã hội.

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Ông Hồ Trung Việt phát biểu tại hội nghị

Qua hơn 3 tháng phát động, có 2.496 tác phẩm gửi dự thi. Ban tổ chức đã tiến hành thẩm định, chấm vòng sơ khảo theo thể lệ và chọn 487 tác phẩm đưa vào chấm vòng chung khảo.

Đã có 48/487 tác phẩm của 39 tác giả, 9 nhóm tác giả được lựa chọn trao giải. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 4 tập thể và 3 tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích xuất sắc.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2026 có độ lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Đối tượng tham gia cuộc thi không chỉ là cán bộ, Đảng viên mà còn có một số thí sinh tham gia là những người lao động. Không chỉ số lượng mà chất lượng tác phẩm cũng cao hơn những năm trước.

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Ông Huỳnh Quốc Việt trao giải cho những tập thể xuất sắc
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Phóng viên Hồng Nhi - một trong những thí sinh xuất sắc chia sẻ tại cuộc thi

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đã biểu dương những kết quả đạt được của cuộc thi. Ông đề nghị, Ban Chỉ đạo 35, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy số hóa những tác phẩm dự thi để đưa lên website, trang Fanpage, mạng xã hội… nhằm lan tỏa cho cán bộ, đảng viên, người dân xem và tham gia cuộc thi. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng cuộc thi trong những năm tới cũng như gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước.

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Cà Mau chạy đua với thời gian để tìm danh tính cho hơn 3.300 liệt sĩ

VOV.VN - Tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau còn hơn 3.300 ngôi mộ vẫn lặng lẽ nằm đó, trên bia đá ghi dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định danh tính”. Tỉnh Cà Mau xác định, tìm lại danh tính cho cha anh là mệnh lệnh từ trái tim của thế hệ hôm nay và công tác đó đang được tích cực triển khai.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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