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Thống nhất nhiều định hướng mở rộng hợp tác kinh tế Việt Nam - Cộng hòa Séc

Thứ Sáu, 10:46, 18/09/2026
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VOV.VN - Ngày 17/9, tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, khoá họp lần thứ 8 - Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cộng hòa Séc được tổ chức nhằm mục đích đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tăng cường trao đổi hiểu biết lẫn nhau đồng thời tìm ra các cơ hội, lĩnh vực tiềm năng hợp tác trong tương lai.

Phát biểu tại khóa họp, đại diện Đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã thông tin tổng quan về tình hình kinh tế Việt Nam trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu tiếp tục đối mặt nhiều thách thức do căng thẳng địa chính trị, xung đột cục bộ, đối diện với rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng và xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại.

Bà nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam vẫn đạt mức 8,02%, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực, với quy mô nền kinh tế ước đạt khoảng 514 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 930 tỷ USD, tăng 18,1% so với năm 2024; trong đó xuất khẩu đạt 475 tỷ USD và nhập khẩu 455 tỷ USD.

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Khoá họp lần thứ 8 - Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cộng hòa Séc

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GDP Việt Nam ước tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng vốn FDI đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61%. Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho rằng những kết quả này tạo nền tảng thuận lợi để Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với các đối tác, trong đó có Cộng hòa Séc.

Thứ trưởng Bộ Công thương Séc, Jan Sechter đánh giá cao những kết quả to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Ông chia sẻ các doanh nghiệp Séc đã triển khai đầu tư tại Việt Nam và một số nội dung được thống nhất tại các kỳ họp liên Chính phủ trước đã từng bước được đưa vào thực tiễn.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Jan Sechter cũng trao đổi về dự án của Tập đoàn Škoda tại Việt Nam, đồng thời kỳ vọng doanh nghiệp hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, thiết bị quốc phòng, đường sắt, y tế và nông nghiệp công nghệ cao…

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Các đại biểu cùng trao đổi về những lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiềm năng.

Theo ông Jan Sechter, thương mại hai chiều trong 3 năm qua tăng khoảng 30%, đạt khoảng 7 tỷ USD. Doanh nghiệp hai bên đã tăng cường trao đổi, hợp tác và hoạt động hiệu quả đi vào thực chất. Ông cũng nhấn mạnh đầu tư của các doanh nghiệp Séc tại Việt Nam trong những năm qua đã góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước và tăng cường sự gắn kết của doanh nghiệp Séc với thị trường Việt Nam.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết sau một thời gian làm việc khẩn trương, thực chất, hai bên đã có đánh giá tổng thể hợp tác song phương với nhiều tín hiệu tích cực, trong đó thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng; việc tận dụng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) ngày càng đi vào thực chất tiêu biểu là Tổ hợp sản xuất ô tô Škoda tại Quảng Ninh – đã chính thức đi vào vận hành hiệu quả. Hai bên đã thống nhất nhiều định hướng và giải pháp nhằm mở rộng không gian hợp tác kinh tế trong giai đoạn mới.

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Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng chụp ảnh cùng Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc Karel Havlíček.

Trước đó, tại cuộc gặp song phương, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc Karel Havlíček đánh giá Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Cộng hòa Séc tại Đông Nam Á. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề hợp tác kinh tế và một số lĩnh vực tiềm năng khác mà hai bên cùng quan tâm. Ông cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với xã hội Séc.

Hải Đăng/VOV-Praha
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