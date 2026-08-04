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Thống nhất trình Quốc hội xem xét thành lập các thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

Thứ Ba, 17:51, 04/08/2026
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VOV.VN - Chiều nay (4/8), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp cho ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh; xem xét thông qua Nghị quyết thành lập các phường của tỉnh Bắc Ninh.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nêu rõ, việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh và 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh đã bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý theo quy định. Việc thành lập thành phố và phường phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia; Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch chung đô thị của Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Đồng thời, thực tiễn phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, Bắc Bộ và cả nước thời gian qua cho thấy tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng, 2 tỉnh đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển trở thành những địa phương có quy mô kinh tế lớn, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

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Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tại phiên họp

Từ các cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh và 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh là cần thiết, tạo tiền đề quan trọng để Quảng Ninh và Bắc Ninh tiếp tục phát triển theo định hướng tại các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, các Quy hoạch có liên quan đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chính phủ đề xuất thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Sau khi thành lập, thành phố Quảng Ninh có 6.231,27 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu).

Thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh (sau khi thành lập 12 phường). Sau khi thành lập, thành phố Bắc Ninh có 4.713,75 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 3.989.623 người và có 99 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 54 xã và 45 phường).

Chính phủ cũng đề xuất thành lập 12 phường trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 12 xã thuộc tỉnh Bắc Ninh, gồm: Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh và 12 phường đã bảo đảm 5/5 điều kiện quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; đã đạt đủ 7/7 tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và 5/5 tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định tại Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15.

Trình bày báo cáo thẩm tra các Tờ trình, Đề án về thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu nêu rõ, Ủy ban tán thành với sự cần thiết thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh và thành lập thành phố Bắc Ninh. Việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương.

Ủy ban cũng tán thành với đề xuất của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thẩm tra đề nghị chính quyền tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh (thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh sau khi được thành lập) tập trung nguồn lực để phát triển địa phương trở thành các cực tăng trưởng kinh tế, khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển theo đúng các chỉ đạo, kết luận và quy hoạch của cấp có thẩm quyền.

Tại cuộc họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với nội dung, hồ sơ do Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình; tán thành việc trình Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành lập thành phố Bắc Ninh ngay trong Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng biểu quyết thông qua về nguyên tắc dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ninh và dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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