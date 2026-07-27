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Hoàn thiện Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương

Thứ Hai, 20:18, 27/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 202/NQ-CP ngày 27/7/2026 về hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 7949/TTr-BNV ngày 24/7/2026.

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Thành phố Quảng Ninh

Theo Nghị quyết, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo quy định.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, Đề án cùng Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

Diệp Thảo/VOV.VN
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