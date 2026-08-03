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Người dân ở Võ Cường (Bắc Ninh) vui mừng nhận sổ đỏ sau 24 năm chờ đợi

Thứ Hai, 18:54, 03/08/2026
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VOV.VN - Sau hơn 24 năm gặp nhiều khó khăn và vướng mắc về cơ chế, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Võ Cường (Bắc Ninh) chính thức tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân thuộc dự án khu nhà ở Đồng Khí Tượng.

UBND phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) vừa tổ chức trao sổ đỏ cho các hộ dân thuộc dự án khu nhà ở Đồng Khí Tượng (Sau Thuần), tổ dân phố Bồ Sơn. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong quá trình giải quyết dự án tồn đọng kéo dài hơn 24 năm, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhiều hộ dân.

nguoi dan o vo cuong bac ninh vui mung nhan so do sau 24 nam cho doi hinh anh 1
Lãnh đạo phường Võ Cường trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Thìn

Theo UBND phường Võ Cường, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bắc Ninh cùng sự phối hợp của các sở, ngành và chính quyền địa phương, nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ, tạo cơ sở pháp lý để triển khai việc giao đất và cấp sổ đỏ cho các hộ dân.

Vì sao người dân tại dự án nhà ở Đồng Khí Tượng (Bắc Ninh) chậm được cấp sổ đỏ?

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc kéo dài xuất phát từ việc trước đây khu phố Bồ Sơn tự tổ chức xét duyệt, giao 61 lô đất và thu tiền của người dân không đúng thẩm quyền. Có thời điểm, một số cán bộ khu phố đã bị xử lý hình sự vì những vi phạm liên quan.

Dù người dân đã nộp tiền từ nhiều năm trước nhưng không thể được cấp sổ đỏ vì việc giao đất không đúng quy định của pháp luật.

Sau khi tỉnh Bắc Ninh được sáp nhập, chính quyền phường Võ Cường đã rà soát toàn bộ hồ sơ, báo cáo và đề xuất tỉnh Bắc Ninh xây dựng cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc. Trên cơ sở đó, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục kiến nghị Trung ương cho phép áp dụng cơ chế xử lý theo các quy định mới của Luật Đất đai.

nguoi dan o vo cuong bac ninh vui mung nhan so do sau 24 nam cho doi hinh anh 2
Toàn cảnh dự án

Tháo gỡ vướng mắc, chính thức trao sổ đỏ cho người dân sau 24 năm

Sau khi được Trung ương chấp thuận, địa phương đã có đủ cơ sở pháp lý để giải quyết vụ việc, từng bước hoàn thiện thủ tục và cấp sổ đỏ cho các hộ dân theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Thìn là trường hợp đầu tiên có đầy đủ hồ sơ và được trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây không chỉ là niềm vui của riêng gia đình bà Nguyễn Thị Thìn mà còn là tín hiệu tích cực đối với 61 hộ dân thuộc dự án, khẳng định quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc giải quyết dứt điểm vụ việc kéo dài nhiều năm.

Dự án khu nhà ở Đồng Khí Tượng (Sau Thuần) được triển khai từ năm 2002 với diện tích hơn 4.676 m², gồm 61 lô đất. Tuy nhiên, do những vướng mắc qua các thời kỳ, việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể thực hiện theo kế hoạch, khiến dự án kéo dài suốt hơn hai thập kỷ và trở thành một trong những vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
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