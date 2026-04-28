HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa thống nhất thông qua Đề án công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I tại kỳ họp thứ 2 ngày 28/4. Việc lập Đề án là bước đi cần thiết, khách quan, phù hợp với quy hoạch quốc gia và xu thế phát triển của tỉnh. Đây không chỉ là yêu cầu tất yếu từ thực tiễn phát triển nhanh, năng động của Quảng Ninh mà còn là điều kiện quan trọng để tỉnh phát huy vai trò cực tăng trưởng mới của đất nước. Đề án sẽ tạo nền tảng pháp lý, khoa học và thực tiễn để Quảng Ninh xây dựng mô hình Thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Trước đó, ngày 2/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 606/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, bao gồm mục tiêu tổng quát xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, có sức cạnh tranh quốc tế, phát triển cân bằng giữa kinh tế - xã hội - môi trường. Ngày 7/4/2026, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 20-KL/TW về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu để sớm trình Trung ương xem xét, công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I

Đề án công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I bao gồm 5 nội dung chính: Khái quát quá trình hình thành phát triển đô thị; Đánh giá tổng hợp về công tác triển khai đầu tư, xây dựng đô thị theo quy hoạch tỉnh và các quy hoạch đô thị được duyệt; Đánh giá thực trạng phát triển đô thị theo các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị loại I; Rà soát, đánh giá phân loại đô thị đối với các đô thị loại II; Kế hoạch nâng cao chất lượng đô thị trong giai đoạn tiếp theo.

Riêng về đánh giá tiêu chí đô thị loại I, tỉnh Quảng Ninh cơ bản đã đạt phần lớn tiêu chuẩn. Về Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Quảng Ninh đã phát huy tốt vai trò là cực tăng trưởng của tam giác kinh tế phía Bắc, luôn thuộc nhóm dẫn đầu, vượt qua nhiều địa phương lớn. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung đấy mạnh cải cách hành chính, tối ưu hóa môi trường đầu tư kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo hoàn thiện tiêu chuẩn này theo đúng lộ trình đô thị loại I.

Về Quy mô dân số, toàn tỉnh hiện đạt khoảng 1,52 triệu người. So với tiêu chuẩn định lượng tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2,5 triệu người), tiêu chí này hiện chưa đạt điểm tối thiểu. Tuy nhiên, xét dưới góc độ đô thị có tính chất đặc thù (vùng biên giới, hải đảo, có di sản thiên nhiên thế giới), tỉnh kiến nghị xem xét được áp dụng các yếu tố giảm nhẹ và tập trung vào chất lượng sống, tỷ lệ dân số phi nông nghiệp để bù đắp khoảng cách về quy mô tuyệt đối.

Về Hạ tầng và Kiến trúc cảnh quan: Công tác quản lý kiến trúc và cảnh quan được chú trọng, đặc biệt là khu vực ven biển và các đô thị di sản. Đối với chỉ tiêu về "Công trình xanh", mặc dù chưa có hướng dẫn thực hiện cụ thể từ Bộ Xây dựng, tỉnh đã chủ động lồng ghép các tiêu chuẩn xanh vào các dư án đầu tư công và khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các công trình đạt chứng chỉ xanh quốc tế, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thông minh.

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh yêu cầu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát các tiêu chí còn thiếu, yếu để xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể, khả thi gắn với trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương liên quan để tổ chức thực hiện Đề án bảo đảm thực chất, đúng lộ trình, góp phần nâng tầm vị thế và năng lực phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Đồng thời, tập trung hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định để trình Trung ương xem xét, công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I, làm cơ sở quan trọng để hoàn thành mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.