Quảng Ninh thu hơn 1.300 tỷ đồng từ du lịch, sau 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ

Thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong ngày 27/4, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 115 nghìn lượt, trong đó khách nội địa ước đạt hơn 106 nghìn lượt, khách quốc tế hơn 8.400 lượt; khách lưu trú ước đạt 41 nghìn lượt.

Tính chung 3 ngày nghỉ lễ từ 25 - 27/4, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 434 nghìn lượt, trong đó khách nội địa ước đạt hơn 400 nghìn lượt, khách quốc tế ước đạt 33 nghìn lượt; khách lưu trú ước đạt 170 nghìn lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 1.345 tỷ đồng.

Khách du lịch chủ yếu tập trung tại các điểm đến quen thuộc của Quảng Ninh như vịnh Hạ Long, bảo tàng Quảng Ninh, quần thể Yên Tử, khu di tích Nhà Trần, khu di tích Bạch Đằng… Các điểm đến biển đảo cũng được du khách yêu thích như đảo Cô Tô, Cái Chiên, Vân Đồn, Trà Cổ,…

Bên cạnh sự hấp dẫn của các điểm đến nổi tiếng, tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức hàng loạt sự kiện thu hút, gia tăng trải nghiệm cho du khách bắt đầu từ ngày 25/4, mở màn cho Tuần Văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Ninh chào hè 2026. Theo đó, chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, lễ hội và trải nghiệm du lịch đặc sắc tập trung chủ yếu tại các phường Hạ Long, Bãi Cháy, Hồng Gai và Yên Tử.