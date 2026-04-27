Quảng Ninh thu hơn 1.300 tỷ đồng từ du lịch, sau 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ

Thứ Hai, 17:22, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 3 ngày nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, tỉnh Quảng Ninh ước tính đón hơn 434 nghìn lượt khách, doanh thu từ du lịch hơn 1.300 tỷ đồng.

Thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong ngày 27/4, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 115 nghìn lượt, trong đó khách nội địa ước đạt hơn 106 nghìn lượt, khách quốc tế hơn 8.400 lượt; khách lưu trú ước đạt 41 nghìn lượt. 

Tính chung 3 ngày nghỉ lễ từ 25 - 27/4, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 434 nghìn lượt, trong đó khách nội địa ước đạt hơn 400 nghìn lượt, khách quốc tế ước đạt 33 nghìn lượt; khách lưu trú ước đạt 170 nghìn lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 1.345 tỷ đồng. 

quang ninh thu hon 1.300 ty dong tu du lich, sau 3 ngay nghi le gio to hinh anh 1
Nhiều sản phẩm văn hoá du lịch ra mắt dịp hè tại Quảng Ninh

Khách du lịch chủ yếu tập trung tại các điểm đến quen thuộc của Quảng Ninh như vịnh Hạ Long, bảo tàng Quảng Ninh, quần thể Yên Tử, khu di tích Nhà Trần, khu di tích Bạch Đằng… Các điểm đến biển đảo cũng được du khách yêu thích như đảo Cô Tô, Cái Chiên, Vân Đồn, Trà Cổ,…

quang ninh thu hon 1.300 ty dong tu du lich, sau 3 ngay nghi le gio to hinh anh 2
Pháo hoa rực sáng bên bờ vịnh Hạ Long gia tăng trải nghiệm cho du khách

Bên cạnh sự hấp dẫn của các điểm đến nổi tiếng, tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức hàng loạt sự kiện thu hút, gia tăng trải nghiệm cho du khách bắt đầu từ ngày 25/4, mở màn cho Tuần Văn hóa, thể thao, du lịch Quảng Ninh chào hè 2026. Theo đó, chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, lễ hội và trải nghiệm du lịch đặc sắc tập trung chủ yếu tại các phường Hạ Long, Bãi Cháy, Hồng Gai và Yên Tử. 

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
Quảng Ninh tổ chức bắn pháo hoa hàng đêm hút khách du lịch

VOV.VN - Sản phẩm du lịch mới "Vui - Fest Hạ Long" đã chính thức khởi động bên bờ vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là sản phẩm du lịch đêm độc đáo, kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn mới của du khách khi đến với vùng đất di sản.

Quảng Ninh: Khai mạc Tuần phim chào hè 2026

VOV.VN - Tối 25/4, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tổ chức đợt phim hưởng ứng kỷ niệm các ngày lễ lớn như 30/4, 1/5, 7/5 và 19/5 năm 2026 và Tuần phim chào hè tại Quảng Ninh.

Liên kết mở rộng không gian du lịch vùng Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng

VOV.VN - Hiệp hội Du lịch các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng vừa thống nhất triển khai chuỗi chiến dịch quảng bá, kích cầu du lịch giai đoạn 2026 - 2028 dựa trên nền tảng liên kết "con đường di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc".

