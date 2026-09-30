Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TƯ

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, về lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá văn bản của Trung ương về công tác cán bộ; công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm; đổi mới công tác đánh giá cán bộ; thực hiện chính sách đối với cán bộ; số hoá hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; kết quả khắc phục sau các đợt kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 223 của Bộ Chính trị ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, cầu thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong công tác phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để nhiều lần bổ sung, chỉnh lý, chuẩn hóa dữ liệu, qua đó hoàn thiện chất lượng dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát. Khái quát những kết quả nổi bật thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong bối cảnh tổ chức lại mô hình hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy đã nỗ lực vận hành thông suốt tổ chức bộ máy mới, sắp xếp tinh gọn hệ thống, kiện toàn cấp ủy và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để kịp thời ban hành đồng bộ hệ thống quy chế, quy định, qua đó bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo, quản lý và thắt chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý cán bộ. Chủ động ban hành kế hoạch rà soát, hoàn thành khối lượng công việc lớn về công tác cán bộ, bảo đảm không để gián đoạn hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận lớn của xã hội đối với việc sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 223 của Bộ Chính trị

Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghiêm túc, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu học tập quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, tổ chức 12 hội nghị triển khai học tập quán triệt, xác định đúng phương châm: chuyển từ học tập quán triệt sang cụ thể hóa thành chương trình hành động với 6 yêu cầu: "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền".

Bên cạnh đó, 24/24 tổ chức đảng trực thuộc đã hoàn thành xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, 100% đảng viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân; một số nghị quyết trọng yếu được cụ thể hóa kịp thời.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghiêm túc chủ động ban hành hai kế hoạch khắc phục, bám sát nội dung thông báo kết luận giám sát đợt 1, đợt 2, xác định rõ nhiệm vụ cụ thể thực hiện và mốc thời gian hoàn thành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, việc triển khai chuyển đổi số trong công tác cán bộ còn chậm, chưa kết nối được dữ liệu liên thông từ cấp Trung ương đến cấp xã; việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện một số nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương còn chậm; một số nơi chưa kịp thời xây dựng chương trình hành động hoặc việc tổ chức thực hiện chưa đạt các mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị thời gian tới, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cần tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa và liên thông dữ liệu trong công tác cán bộ, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với mô hình tổ chức mới, phân công phù hợp với Quy định mới ban hành của Bộ Chính trị và đặc thù Đảng bộ; Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện các nội dung phù hợp với yêu cầu trong Kết luận số 232-KL/TW ngày 8/1/2026 của Ban Bí thư về việc xử lý dứt điểm các trường hợp sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ.

Đoàn Kiểm tra, giám sát cũng kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nghiên cứu, tổng kết, sơ kết mô hình tổ chức của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương sau khi tiếp nhận bộ phận tham mưu công tác dân vận để xây dựng quy chế, mô hình tổ chức phù hợp.