Cải chính

Thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dịp Đại lễ Phật đản

Thứ Ba, 17:03, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026 - Phật lịch 2570, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi thư chúc mừng tới các vị Chư tôn đức Giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.

Trong thư nêu rõ: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 diễn ra trong không khí đất nước ta vừa tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị trọng đại. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đang tiến hành tổ chức nhiều sự kiện lớn: Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2026).

thu chuc mung cua chu tich Uy ban trung uong mttq viet nam dip Dai le phat dan hinh anh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Hòa trong niềm vui chung của đất nước, của Giáo hội và chào đón Đại lễ Phật đản, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài trân trọng gửi tới chư tôn đức Giáo phẩm, quý vị tăng ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, trong thời gian qua, trong bối cảnh có nhiều thời cơ và thách thức đan xen, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự tham gia đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp và tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực.

Kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, vị thế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế được nâng cao.

Đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, Phật giáo Việt Nam đã luôn nêu cao tinh thần “hộ quốc an dân”, “đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”, tích cực xây dựng và phát triển đất nước, bồi đắp đạo đức xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào Phật tử vào những thành tựu phát triển chung của đất nước", thư chúc mừng nêu rõ.

Nhấn mạnh đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, bà Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đồng bào Phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần “hộ quốc an dân”, “đạo pháp đồng hành cùng dân tộc” quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Cuối thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kính chúc chư tôn đức Giáo phẩm, quý vị tăng ni, cư sĩ, Phật tử và toàn thể đồng bào Phật tử mùa Phật đản an lạc, đoàn kết, thắm tình đồng đạo.

PV/VOV.VN
Tag: Phật đản đại lễ Phật đản 2026 Phật giáo MTTQ Việt Nam thư chúc mừng tăng ni phật tử giáo hội Phật giáo Việt Nam
Cung rước xá lợi Phật qua nhiều tuyến phố Hà Nội dịp Đại lễ Phật đản

VOV.VN - Lễ cung rước xá lợi Phật nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 sẽ diễn ra lúc 16h ngày 30/5 tại Hà Nội, với hành trình qua nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô để Tăng Ni, Phật tử và người dân chiêm bái.

Lễ Phật đản 2026 diễn ra ngày nào?
Lễ Phật đản 2026 diễn ra ngày nào?

VOV.VN - Tháng Tư âm lịch về cũng là lúc không khí mùa Phật đản lan tỏa ở các ngôi chùa Việt Nam, vậy đại lễ Phật đản 2026 sẽ diễn ra từ khi nào và chính lễ diễn ra ngày nào?

Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phật đản Vesak Liên hợp quốc
Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phật đản Vesak Liên hợp quốc

VOV.VN - Ngày 30/4/2026, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York đã diễn ra Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phật đản Vesak Liên hợp quốc với chủ đề “Phát huy giá trị Phật giáo vì hòa bình và hợp tác toàn cầu”.

