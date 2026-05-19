  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lễ Phật đản 2026 diễn ra ngày nào?

Thứ Ba, 08:08, 19/05/2026
VOV.VN - Tháng Tư âm lịch về cũng là lúc không khí mùa Phật đản lan tỏa ở các ngôi chùa Việt Nam, vậy đại lễ Phật đản 2026 sẽ diễn ra từ khi nào và chính lễ diễn ra ngày nào?

Mỗi độ tháng Tư âm lịch trở về, khi những dải cờ ngũ sắc bắt đầu tung bay trước cổng chùa, tiếng chuông bảng lảng ngân vang trong những buổi chiều đầu hạ, người dân và nhất là Phật tử lại cảm nhận rõ không khí của một mùa lễ đặc biệt, mùa Phật đản.

Phật đản là lễ quan trọng bậc nhất của Phật giáo được tổ chức để tưởng nhớ ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra. Đây không chỉ là dịp lễ thiêng liêng của tăng ni, phật tử mà còn trở thành một phần quen thuộc trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam.

Lễ Phật đản 2026 diễn ra thời gian nào?

Theo Thông bạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 năm 2026 sẽ được tổ chức trên phạm vi cả nước từ ngày 17/5 - 31/5 (tức ngày 1/4 - 15/4 âm lịch).

Trong đó, Tuần lễ Phật đản diễn ra từ ngày 24/5 đến ngày 31/5 (tức ngày 8/4 - 15/4 âm lịch. Ngày chính lễ được cử hành vào ngày 31/5, đúng ngày Rằm tháng Tư.

Chính lễ Phật đản là ngày 15/4 âm lịch, tức 31/5 dương lịch. (Ảnh chụp màn hình)

Đối với cộng đồng Phật giáo trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, ngày Đức Phật đản sinh mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để tăng ni, phật tử tưởng nhớ công hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đồng thời lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ, hòa bình và đoàn kết.

Trong những ngày diễn ra Đại lễ, nhiều ngôi chùa, cơ sở tự viện trên khắp cả nước được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, lồng đèn, biểu ngữ và lễ đài kính mừng Phật đản. Không khí mùa lễ vừa trang nghiêm, thanh tịnh vừa hoan hỉ, gần gũi, ấm áp, tạo nên nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng mỗi dịp tháng Tư âm lịch.

Không chỉ dừng lại ở các nghi thức tôn giáo, mùa Phật đản còn đem đến cho nhiều người cảm giác bình an và hướng thiện. Chính điều đó khiến lễ Phật đản luôn hiện diện sâu sắc trong đời sống tinh thần của đông đảo người dân Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản 2026, Phật lịch 2570

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ấn ký và phổ biến Thông bạch về Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 (Bính Ngọ, 2026) gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo chương trình Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, ngày 8/4 năm Bính Ngọ (tức 24/5/2026), đúng 4h, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử 3 hồi chuông trống Bát nhã kính mừng Đức Phật đản sinh, cầu nguyện quốc thái dân an; sau đó tổ chức tuần lễ tụng kinh Kính mừng Phật đản, kinh Chuyển pháp luân và các kinh cầu an truyền thống cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình.

Phật tử cung kính mừng Đại lễ Phật đản 2025 tại chùa Quán Sứ. (Ảnh: Đắc Huy)

Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 sẽ được tổ chức tại trung tâm Đà Lạt, thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng.

Chương trình Đại lễ được thiết kế thành "Hành trình trải nghiệm" với 15 hoạt động chính, kết hợp các nghi lễ tâm linh trang nghiêm với các trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật - an sinh dành cho đại chúng, dự kiến thu hút hàng chục nghìn tăng ni, Phật tử, du khách và người dân tham gia.

Các nội dung chính sẽ diễn ra từ ngày 23/5 - 25/5 (tức ngày 7/4 - 9/4 năm Bính Ngọ), trong khi chuỗi hoạt động mở rộng kéo dài đến ngày 1/6. Điểm nhấn của Đại lễ năm nay là chuỗi “Hành trình trải nghiệm” gồm 15 hoạt động chính kết hợp giữa nghi lễ Phật giáo truyền thống với các chương trình văn hóa, nghệ thuật và an sinh xã hội dành cho cộng đồng.

Để cơ thể phục hồi sau kỳ nghỉ lễ dài hãy làm 5 việc này
Sau dịp 30/4 và 1/5, người lao động vẫn còn một đợt nghỉ lễ 5 ngày
Mẹ chồng chi chục triệu cúng bái giải hạn, càng làm lễ, gia đạo càng rối ren
