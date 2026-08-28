Thu hút nhân tài gắn với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể và quyền hạn cần thiết

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải gắn thu hút nhân tài với trọng dụng và môi trường làm việc; đồng thời, Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài phải trao quyền chọn cộng sự, khoán chi theo sản phẩm và chấp nhận rủi ro khoa học.
VOV.VN - Sáng nay 27/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ), đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
VOV.VN - Chiều nay (27/8), tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
VOV.VN - Chiều tối 26/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đang có mặt tại Hà Nội để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.