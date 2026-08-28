Thứ Sáu, 06:27, 28/08/2026

Thu hút nhân tài gắn với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể và quyền hạn cần thiết

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải gắn thu hút nhân tài với trọng dụng và môi trường làm việc; đồng thời, Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài phải trao quyền chọn cộng sự, khoán chi theo sản phẩm và chấp nhận rủi ro khoa học.