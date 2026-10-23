Thủ tục hành chính công tại Quảng Ninh: Thời gian rút ngắn, sự hài lòng tăng lên

8 giờ sáng một ngày tháng 10, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Quang Hanh (thành phố Quảng Ninh) có khoảng 10 công dân tới làm việc. Lần lượt từng người tới các quầy tiếp nhận theo từng lĩnh vực, nghe hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính theo nhu cầu. Máy tính và máy quét được đặt sẵn bên cạnh, khi cần khai hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của thành phố cũng được cán bộ hướng dẫn làm ngay tại chỗ.

Chị Nguyễn Thị Nụ, ở khu 4, hôm nay đến nhận kết quả đăng ký lại giấy khai sinh cho cậu con trai. Giấy khai sinh cũ ghi tên mẹ theo tên thường gọi của chị, phát sinh nhiều rắc rối sau này.

"Thông tin sai lệch gây khó khăn khi làm thủ tục, dữ liệu ghi tên thế này nhưng giấy khai sinh lại ghi khác. Vì vậy, tôi phải làm lại giấy khai sinh cho con để thống nhất thông tin cả gia đình. Chỉ hơn một tuần là nhận được giấy mới", chị Nụ nói.

Chị Nguyễn Thị Nụ nhận giấy khai sinh mới được cấp lại cho con trai sau 1 tuần làm việc

Những việc như của chị Nụ không hề hiếm, bởi trong 9 tháng năm nay, hồ sơ tư pháp, hộ tịch tại phường Quang Hanh chiếm hơn một nửa số hồ sơ mà Trung tâm tiếp nhận. Sau khi sắp xếp địa giới hành chính, phường Quang Hanh có địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, có những khu phố cách trụ sở chừng 10 cây số. Cũng như các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã khác, Trung tâm của phường nhận nhiều thủ tục trước kia thuộc thẩm quyền cấp huyện, nhận cả hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính, cách làm hiện đã được áp dụng với hơn 2.000 thủ tục trên toàn thành phố. Trong đó, các thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai không quá nhiều nhưng lại khá phức tạp.

Anh Lê Thế Anh (Hà Nội) hôm nay cũng đến nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Chiến ở phường Quang Hanh, người đã ủy quyền cho anh. Từ hôm trước, anh đã khai hồ sơ trực tuyến, hôm nay đến trung tâm để quét giấy tờ; nếu hồ sơ hoàn chỉnh, bước tiếp theo là nộp thuế rồi nhận giấy chứng nhận:

"Tôi nắm rõ các giấy tờ thủ tục và thành phần hồ sơ theo chuyên môn nên đã chuẩn bị đầy đủ hết trước khi mang đến nộp. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ rất nhanh chóng, hướng dẫn rất dễ hiểu, nhiệt tình và chu đáo", anh Thế Anh nói.

Các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã tại Quảng Ninh tăng tốc số hoá và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến

Chị Hoàng Thị Mỹ Duyên, công chức tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực đất đai, xây dựng cho biết, những tháng đầu vận hành mô hình mới, hồ sơ luân chuyển giữa các khâu có lúc trục trặc, nhưng các Trung tâm cấp xã luôn liên tục được tập huấn và thay đổi các quy trình. Là người đầu tiên tiếp xúc với người dân để tiếp nhận hồ sơ ở lĩnh vực phức tạp này, chị chủ động thích ứng, liên tục cập nhật nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật, góp phần co gọn quy trình giải quyết hồ sơ.

Để hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần, chị Duyên áp dụng Phiếu hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, giải thích tỉ mỉ từng loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất. Nhờ sự kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu đầu vào, hồ sơ chuyển sang các phòng chuyên môn thẩm định luôn đạt độ chuẩn xác cao, bảo đảm trả kết quả đúng hẹn.

Người dân đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quang Hanh được hướng dẫn chi tiết để hạn chế việc phải đi lại nhiều lần bổ sung hồ sơ

"Bản thân chuyên viên tiếp nhận hồ sơ phải có kinh nghiệm và phải biết phân loại hồ sơ để hướng dẫn công dân là nộp theo mã thủ tục nào, cơ quan thẩm quyền giải quyết là nơi nào để tránh việc công dân nộp hồ sơ nhầm. Đảm bảo là khi đầu vào tiếp nhận đầy đủ tất cả các loại giấy tờ có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận kết quả trong một lần", chị Duyên nói.

Với 6 công chức, 9 tháng năm nay, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Quang Hanh tiếp nhận hơn 7.200 hồ sơ, gần như toàn bộ được xử lý trên môi trường điện tử, chỉ 17 hồ sơ quá hạn. Những con số này góp vào gần 340 nghìn hồ sơ của các trung tâm cấp xã toàn thành phố với 98% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.

Ông Hoàng Mạnh Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phục vụ hành chính công phường Quang Hanh cho biết, với những khu phố xa, đơn vị phối hợp xuống tận nơi hướng dẫn người dân dùng dịch vụ công trực tuyến. Đầu tháng 9, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch triển khai mô hình “Hành chính số - Thanh niên số”:

"Khi công dân chưa quen với dịch vụ công trực tuyến, cán bộ Trung tâm phân công nhau thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên để hướng dẫn, đặc biệt với các công dân cao tuổi ít được va chạm, tiếp xúc với công nghệ. Chúng tôi hướng dẫn chi tiết, cụ thể, “cầm tay chỉ việc” để công dân thực hiện thủ tục thuận lợi hơn, phù hợp để sau này thực hiện các thủ tục khác không phải mất công đi lại lên trụ sở nữa", ông Thắng nói.

Rời trụ sở phường về nhà, chị Nụ vui vẻ cầm tấm giấy khai sinh cho con, còn hồ sơ cấp “sổ đỏ” của gia đình ông Chiến đã sang quy trình tiếp theo. Những buổi sáng như thế ở Quang Hanh cũng là nhịp chung của Quảng Ninh, và cũng là nhịp chờ cho những bước đi sắp tới. Khi hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử và cán bộ sẵn sàng đồng hành, quãng đường làm thủ tục hành chính sẽ ngày một ngắn lại, còn sự hài lòng của người dân sẽ ngày một tăng lên, từ niềm vui khi những thủ tục hành chính thiết thực được giải quyết ngay từ cấp cơ sở.