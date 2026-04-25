Việt Nam khẳng định vai trò đối tác tin cậy tại Kỳ họp Hội đồng Chấp hành UNESCO

Đây là kỳ họp bản lề của nhiệm kỳ 2025-2029 nhằm định hình các chiến lược cải cách của tổ chức.

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Ngô Lê Văn nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới ở thời điểm khó khăn với nhiều thách thức đan xen, chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế và UNESCO giữ vai trò then chốt trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác vì hòa bình và phát triển bền vững. Việt Nam ủng hộ tầm nhìn và cách tiếp cận “UNESCO vì con người”, đặt con người vào vị trí trung tâm của Tổ chức; mọi chính sách và chương trình cần đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương.

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 224. (Ảnh: Anh Tuấn)

Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định, với thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào đầu năm 2026, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI, trong đó tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang tính nhân văn, công bằng và bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau và không đánh đổi tương lai của các thế hệ mai sau. Với dấu mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác Việt Nam – UNESCO trong năm nay, Việt Nam cam kết không chỉ là một thành viên tích cực của UNESCO, mà còn là một đối tác cùng kiến tạo tương lai thiết thực và hiệu quả, vì một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Nhân dịp này, Đoàn Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc với Tổng giám đốc UNESCO Khaled El-Enany, Phó Tổng giám đốc UNESCO Åsa Regnér, Chủ tịch Hội đồng chấp hành Nasser Al Hinzab, Chủ tịch Đại hội đồng Khondker M. Talha, cùng nhiều quan chức khác…để thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương, tranh thủ sự ủng hộ cho các hồ sơ, sáng kiến quan trọng của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO.

Tại buổi làm việc với Tổng giám đốc UNESCO Khaled El-Enany.

Trong các cuộc làm việc, Lãnh đạo UNESCO và Trưởng đoàn của các quốc gia đều ấn tượng về sự phát triển năng động của Việt Nam, cũng như tầm nhìn chiến lược, những quyết sách lớn của Việt Nam triển khai gần đây, nhấn mạnh Việt Nam là hình mẫu của hợp tác với UNESCO, điển hình của cân bằng giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch bền vững và sinh kế của người dân. Đây chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam tiếp tục đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực toàn cầu trong bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa nhân loại.

Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO Ngô Lê Văn mong muốn ban Lãnh đạo và ban Thư ký UNESCO tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tư vấn và ủng hộ Sáng kiến Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì sự phát triển bền vững, các hồ sơ của Việt Nam như Hồ sơ Hoàng Thành Thăng Long gắn với phục dựng điện Kính Thiên và Không gian Chính điện Kính thiên, các hồ sơ di sản thế giới với Khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê, Hang Con Moong, Cảnh quan văn hoá-sinh thái Vọoc mông trắng Vân Long-Kim Bảng-Tam Chúc, Củ Chi, Cổ Loa, hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể Mo Mường, Chèo, Võ cổ truyền Bình Định, hồ sơ khu dự trữ sinh quyển Phong Nha - Kẻ Bàng…..

Đoàn Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm Kỳ họp Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 224.

Lãnh đạo UNESCO và ICOMOS cam kết hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng, thúc đẩy các hồ sơ danh hiệu, di sản mà Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đề nghị.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngô Lê Văn cũng trân trọng mời Tổng Giám đốc UNESCO tới thăm Việt Nam để tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO và ký Bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam - UNESCO giai đoạn 2026-2030; đồng thời chuyển lời mời của các địa phương đến ban Lãnh đạo UNESCO tới tham dự một số hội nghị quốc tế mà Việt Nam đăng cai tổ chức.

Kỳ họp lần thứ 224 của Hội đồng Chấp hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) diễn ra từ 8-23/4/2026 với chương trình nghị sự trải rộng trên tất cả các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học, nhân sự, quản lý, quan hệ đối ngoại. Trước đó vào ngày 15/4, Hội đồng chấp hành UNESCO đã thông qua các Quyết định gia hạn tư cách Trung tâm dạng II dưới sự bảo trợ của UNESCO thêm 8 năm đối với Trung tâm quốc tế Nghiên cứu và Đào tạo Toán học (ICRTM) và Trung tâm Vật lý Quốc tế (ICP), trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST). Đây là minh chứng cho năng lực quản trị và cam kết của mạnh mẽ của Việt Nam đối với phát triển khoa học cơ bản, qua đó không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia mà còn góp phần nâng tầm Việt Nam trở thành một trung tâm tri thức trong mạng lưới khoa học toàn cầu.