English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Thứ Bảy, 19:08, 11/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ lật canô chở khách tại vùng biển Phú Quốc (An Giang) khiến 15 người thiệt mạng, đồng thời điều tra nguyên nhân và rà soát toàn diện an toàn giao thông đường thủy.

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc gửi Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Xây dựng và  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Theo công điện, vào khoảng 13 giờ 00 phút ngày 11 tháng 7 năm 2026, tại vùng biển cách Hòn Mây Rút, An Thới (Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khoảng 200 m đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng. Canô chở khách số hiệu AG-26751, chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 03 thuyền viên (gồm 01 người điều khiển, 01 thợ máy và 01 nhân viên), trên hành trình từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới đã bị lật. Hậu quả, đến 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 7 năm 2026, vụ tai nạn đã làm 15 người tử vong.

thu tuong chinh phu chi dao khac phuc hau qua vu lat ca no o phu quoc hinh anh 1
Lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu giúp nạn nhân

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo đến người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh An Giang và lực lượng Công an, y tế, cảnh sát biển, lực lượng biên phòng... tới hiện trường để tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của Tỉnh. Bố nhất trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp các tổn thất về người và tài sản của người dân, du khách; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Trực tiếp chủ trì làm việc với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập nếu có; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan tới vụ tai nạn giao thông nêu trên; làm căn cứ để tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh An Giang và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.

Giao Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra việc bảo đảm toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn và các khu vực có điều kiện tương tự; tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, điều kiện của người điều khiển phương tiện và việc tổ chức đưa, đón khách; kịp thời khắc phục các bất cập, nguy cơ mất an toàn nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự.

Đồng thời yêu cầu Bộ Ngoại giao khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại và các cơ quan để kịp thời thực hiện công tác hộ công dân đề liên Việt Nam lãnh sự, bảo và xử lý các vấn quan đến công dân Ấn Độ.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lật ca nô chở khách tham quan trên biển Phú Quốc, khẩn trương cứu nạn
Lật ca nô chở khách tham quan trên biển Phú Quốc, khẩn trương cứu nạn

VOV.VN - Ngày 11/7, tại vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), xảy ra vụ lật ca nô chở khách du lịch, trên phương tiện có nhiều du khách nước ngoài.

Lật ca nô chở khách tham quan trên biển Phú Quốc, khẩn trương cứu nạn

Lật ca nô chở khách tham quan trên biển Phú Quốc, khẩn trương cứu nạn

VOV.VN - Ngày 11/7, tại vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), xảy ra vụ lật ca nô chở khách du lịch, trên phương tiện có nhiều du khách nước ngoài.

Quảng Ninh: Nạn nhân cuối cùng vụ lật tàu trên biển Vân Đồn đã được tìm thấy
Quảng Ninh: Nạn nhân cuối cùng vụ lật tàu trên biển Vân Đồn đã được tìm thấy

VOV.VN - Sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết và địa hình phức tạp, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu xảy ra tại vùng biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Nạn nhân cuối cùng vụ lật tàu trên biển Vân Đồn đã được tìm thấy

Quảng Ninh: Nạn nhân cuối cùng vụ lật tàu trên biển Vân Đồn đã được tìm thấy

VOV.VN - Sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết và địa hình phức tạp, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu xảy ra tại vùng biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội