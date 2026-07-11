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Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: Cứu sống 21 người, 15 người thiệt mạng

Thứ Bảy, 18:12, 11/07/2026
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VOV.VN - Đến 15h30 ngày 11/7, công tác cứu hộ vụ lật ca nô chở khách tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc đã hoàn tất. Lực lượng chức năng đưa 36 người vào bờ, trong đó 21 người được cứu sống và 15 người tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn lật ca nô nghiêm trọng xảy ra vào trưa nay tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc, cuối giờ chiều nay (11/7), lãnh đạo Đặc khu phú Quốc cho biết đến 15h30 chiều nay, công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường đã hoàn tất.

Theo đó, ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới đã điều động 2 tàu và 35 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường; đồng thời phối hợp với lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và các phương tiện hoạt động tại khu vực tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. 

vu lat ca no o phu quoc cuu song 21 nguoi, 15 nguoi thiet mang hinh anh 1
Các lực lượng chức năng đã cứu vớt, đưa 36 người vào bờ và chuyển đến các cơ sở y tế trên địa bàn đặc khu Phú Quốc để cấp cứu, điều trị.

Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện rà soát khu vực xảy ra tai nạn; tổ chức cấp cứu, điều trị người bị nạn; bảo vệ hiện trường; xác minh danh tính nạn nhân; phối hợp với các cơ quan ngoại giao thực hiện công tác hỗ trợ, bảo hộ công dân; đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Các lực lượng chức năng đã cứu vớt, đưa 36 người vào bờ và chuyển đến các cơ sở y tế trên địa bàn đặc khu Phú Quốc để cấp cứu, điều trị. Theo thông tin sơ bộ, có 21 người được cứu sống và 15 người tử vong. Danh tính, quốc tịch cụ thể của các nạn nhân, nguyên nhân xảy ra tai nạn và số người thực tế có mặt trên phương tiện đang tiếp tục được các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.

Hiện nay lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả và tập trung chăm sóc hậu sự cho các nạn nhân.         

vu lat ca no o phu quoc cuu song 21 nguoi, 15 nguoi thiet mang hinh anh 2
Xe cấp cứu nhanh chóng đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế điều trị (ảnh H.Dung)

Qua xác minh ban đầu Công ty TNHH du lịch Minh Huy PQ do ông Diệp Nguyên Quốc, sinh năm 1970, nơi cư trú: khu phố Hòn Thơm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang làm giám đốc đại diện hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. 

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 7 năm 2026, ca nô Ocean Pearl Island, biển kiểm soát AG-26751, thuộc Công ty Ocean Pearl, do ông Nguyễn Hồng Hải, sinh năm 1969, làm thuyền trưởng, xuất bến từ Cảng quốc tế An Thới, chở đoàn khách gồm 30 người quốc tịch Việt Nam đến Hòn Mây Rút Ngoài tham quan, tắm biển. Theo hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, phương tiện được phép chở tối đa 34 hành khách.

Đến khoảng 13 giờ 00 phút cùng ngày, ca nô Ocean Pearl Island, biển kiểm soát AG-26751, do ông Nguyễn Hồng Hải điều khiển, chở khoảng 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ, là khách sử dụng dịch vụ trong tổ hợp du lịch của Công ty Ocean Pearl, cùng 03 thuyền viên và 01 hướng dẫn viên quốc tịch Việt Nam, xuất phát từ Hòn Mây Rút Ngoài về Cảng quốc tế An Thới. Khi phương tiện rời điểm xuất phát khoảng 400 mét thì xảy ra sự cố lật ca nô khiến toàn bộ thuyền viên và hành khách rơi xuống biển. 

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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