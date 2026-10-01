Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ Bộ Quốc phòng

Điều động, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo

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Theo các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm nhân sự tại các đơn vị:

Trung tướng Lê Minh Quang, Chính ủy Quân đoàn 34, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Quyết định số 1899/QĐ-TTg).

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Quyết định số 1898/QĐ-TTg).

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quyết định số 1895/QĐ-TTg).

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2 (Quyết định số 1893/QĐ-TTg).

Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, giữ chức Chính ủy Quân đoàn 34 (Quyết định số 1896/QĐ-TTg).

Kéo dài thời hạn phục vụ và giữ chức vụ

Cùng ngày 1/10/2026, các quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ cũng bắt đầu có hiệu lực:

Kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, giữ nguyên chức vụ đến hết tháng 11/2027 đối với Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quyết định số 1894/QĐ-TTg).

Kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam (Quyết định số 1897/QĐ-TTg).

Kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3 (Quyết định số 1900/QĐ-TTg).

Kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Quyết định số 1901/QĐ-TTg).

Nghỉ công tác và nghỉ hưu theo chế độ

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định về việc thôi giữ chức vụ và nghỉ hưu đối với hai cán bộ:

Trung tướng Đỗ Văn Thiện thôi giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nghỉ công tác từ ngày 1/11/2026 để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2027 (Quyết định số 1891/QĐ-TTg).

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2026 (Quyết định số 1892/QĐ-TTg).