English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ Bộ Quốc phòng

Thứ Năm, 17:29, 01/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm, kéo dài thời hạn giữ chức vụ, cũng như quyết định nhân sự nghỉ hưu đối với một số cán bộ cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng.

Điều động, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo

thu tuong chinh phu dieu dong, bo nhiem nhieu can bo bo quoc phong hinh anh 1
Ảnh minh họa

Theo các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm nhân sự tại các đơn vị:

Trung tướng Lê Minh Quang, Chính ủy Quân đoàn 34, giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Quyết định số 1899/QĐ-TTg).

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Quyết định số 1898/QĐ-TTg).

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quyết định số 1895/QĐ-TTg).

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2 (Quyết định số 1893/QĐ-TTg).

Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, giữ chức Chính ủy Quân đoàn 34 (Quyết định số 1896/QĐ-TTg).

Kéo dài thời hạn phục vụ và giữ chức vụ

Cùng ngày 1/10/2026, các quyết định kéo dài thời hạn giữ chức vụ cũng bắt đầu có hiệu lực:

Kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, giữ nguyên chức vụ đến hết tháng 11/2027 đối với Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quyết định số 1894/QĐ-TTg).

Kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam (Quyết định số 1897/QĐ-TTg).

Kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3 (Quyết định số 1900/QĐ-TTg).

Kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Quyết định số 1901/QĐ-TTg).

Nghỉ công tác và nghỉ hưu theo chế độ

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định về việc thôi giữ chức vụ và nghỉ hưu đối với hai cán bộ:

Trung tướng Đỗ Văn Thiện thôi giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nghỉ công tác từ ngày 1/11/2026 để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2027 (Quyết định số 1891/QĐ-TTg).

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2026 (Quyết định số 1892/QĐ-TTg).

Ngọc Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Quân khu 5
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Quân khu 5

VOV.VN - Chiều nay (23/9), tại TP. Đà Nẵng, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ kiểm tra kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn Quân khu 5.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Quân khu 5

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại Quân khu 5

VOV.VN - Chiều nay (23/9), tại TP. Đà Nẵng, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ kiểm tra kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn Quân khu 5.

Từ ngày 1/10, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia
Từ ngày 1/10, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 264/NQ-CP ngày 7/9/2026 về việc chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Từ ngày 1/10, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia

Từ ngày 1/10, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 264/NQ-CP ngày 7/9/2026 về việc chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội