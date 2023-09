Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền và nhân dân thành phố New York đối với đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Thủ tướng chúc mừng chính quyền thành phố New York đã vượt qua đại dịch Covid-19 và nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 22/9, tại New York, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thị trưởng thành phố New York Eric Adams nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 78 và tiến hành các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Thủ tướng chia sẻ New York lưu giữ nhiều thời khắc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến làm việc và cũng là nơi lá cờ Việt Nam đã được kéo lên tại Trụ sở Liên Hợp Quốc năm 1977.

Thủ tướng cho rằng việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện sẽ tạo nhiều cơ hội mới cho hợp tác song phương thực chất, sâu rộng hơn. Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy hợp tác với New York, trung tâm thương mại, tài chính hàng đầu thế giới và sẽ bảo đảm quyền lợi cho các nhà đầu tư, kinh doanh của Hoa Kỳ nói chung và New York nói riêng tại Việt Nam.

Thủ tướng bày tỏ hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ và thực chất trong quan hệ hợp tác giữa thành phố New York và các cơ quan, địa phương của Việt Nam, trong đó có hợp tác giáo dục – đào tạo với số lượng trên 1.500 du học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại các trường đại học tại bang New York.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thị trưởng thành phố New York Eric Adams

Nhấn mạnh thành phố New York là một trong những khu vực có cộng đồng đông đảo người Việt sinh sống, học tập và làm việc, Thủ tướng cảm ơn chính quyền thành phố New York đã quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở sở tại và cho rằng dư địa để thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa New York và các địa phương, cơ quan của Việt Nam vẫn còn rất lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Theo đó, Thủ tướng bày tỏ vui mừng về việc thành phố Hồ Chí Minh và thành phố New York ký kết Biên bản thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác, coi đây là minh chứng sinh động cho quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung cũng như giữa các địa phương của hai nước nói riêng, đồng thời mong muốn sẽ có thêm nhiều quan hệ hợp tác giữa các địa phương của hai nước được thiết lập trong thời gian tới. Thủ tướng cũng đã có lời mời Thị trưởng sớm thăm lại Việt Nam.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm thành phố New York trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững nhân chuyến thăm Việt Nam lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vừa qua.

Thị trường chia sẻ đã từng thăm Việt Nam và luôn lưu giữ những kỷ niệm và ấn tượng hết sức tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và mong muốn sớm thăm lại Việt Nam. Thị trưởng Eric Adams chia sẻ và nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định Thành phố New York coi trọng và sẵn sàng tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả, thực chất với Việt Nam, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển chung của quan hệ hai nước cũng như quan hệ giữa New York và thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trên các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường, giao lưu thế hệ trẻ…

Thị trưởng New York khẳng định sẽ có các biện pháp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm tài chính mạnh của khu vực và quốc tế.