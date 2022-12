Thủ tướng đề nghị ngành Công an "mạnh tay" hơn nữa với “giặc nội xâm” tham nhũng

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 để đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và thành phố Hà Nội; các cán bộ trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và nguyên lãnh đạo Bộ Công an; Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2022; nhìn nhận, đánh giá các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác xây dựng công an xã, thị trấn; đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 và thời gian tới; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 trong toàn lực lượng CAND.

Năm 2022 lực lượng CAND đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước, nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra và đạt được những kết quả, thành tích rất quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo dấu ấn nổi bật, cao hơn nhiều so với năm 2021 và những năm trước đây. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh - trật tự, phát triển KTXH và đối ngoại; thực hiện tốt chức năng trực tiếp chiến đấu; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng hoạt động gián điệp, phản động, chống đối; an ninh các địa bàn chiến lược, an ninh trong tôn giáo, dân tộc, an ninh xã hội được đảm bảo. Công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng chuyển biến tích cực; lực lượng ngoại tuyến, an ninh điều tra lập được nhiều chiến công đáng ghi nhận.

Đặc biệt, lực lượng công an đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, đã tham mưu chỉ đạo xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, những vụ việc tồn đọng, các vụ án trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, đất đai, y tế, giáo dục…

Công tác cải cách hành chính, tư pháp, xây dựng Chính phủ điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Bộ Công an là điểm sáng trong chuyển đổi số, triển khai trách nhiệm, hiệu quả Đề án 06. Qua đó, góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân, quản lý xã hội; tạo nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu, kết quả quan trọng, đóng góp rất to lớn của lực lượng CAND đối với thành tựu chung của đất nước trong năm 2022. Lực lượng CAND đã luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng có mặt ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào khi nhân dân cần, Đảng phân công, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và để lại nhiều dấu ẩn nổi bật.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng CAND tiếp tục nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng, trúng tình hình; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ xâm phạm đến an ninh quốc gia, ứng phó nhanh với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, đẩy xa nguy cơ mất an ninh ra khỏi biên giới quốc gia.

Đảng bộ CATW, Đảng bộ Công an các cấp tiếp tục phải là Đảng bộ mẫu mực, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu lực lượng CAND phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, thường xuyên và liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Quán triệt phương châm, phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; phòng ngừa xã hội là căn bản, quyết định; phòng ngừa nghiệp vụ là quan trọng, cần thiết. Lấy phòng ngừa là chính, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chủ động phòng ngừa và tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tấn công để phòng ngừa, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống “giặc nội xâm”, tham nhũng, tiêu cực. Bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; Luôn tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng CAND tấn công để phòng ngừa, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống “giặc nội xâm”, tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ quản trị xã hội, người dân và phát triển kinh tế. Tăng cường xây dựng củng cố tiềm lực tài chính, hậu cần – kỹ thuật phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng CAND. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả; thực hiện cho được mục tiêu đã đề ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đặc biệt coi trọng, làm tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND; phát huy vai trò, nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa, rèn luyện và phấn đấu, để lực lượng CAND luôn luôn xứng đáng là “Thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc và tâm trong sáng”, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải “vững về chính trị, chắc về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, làm chủ khoa học - công nghệ, sắc bén trong xử lý các tình huống phức tạp về ANTT”, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.