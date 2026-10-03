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Chặng nước rút cuối năm: Thủ tướng yêu cầu ngành, địa phương có giải pháp cho tăng trưởng

Thứ Bảy, 09:02, 03/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (3/10) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ, ngành cùng 34 tỉnh, thành phố.

Hội nghị tập trung đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, đồng thời bàn các giải pháp mang tính đột phá cho chặng đường nước rút 3 tháng cuối năm. 

Khai mạc hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đất nước vừa đi qua 3/4 chặng đường của năm 2026 trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, vượt ngoài các kịch bản dự báo. Xung đột địa chính trị kéo dài tại Trung Đông gây áp lực lớn lên giá dầu, an ninh năng lượng và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, chính sách thuế quan, việc điều chỉnh chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn cùng thiên tai, biến đổi khí hậu đã gia tăng áp lực lạm phát và làm suy giảm tốc độ tăng trưởng.

chang nuoc rut cuoi nam thu tuong yeu cau nganh, dia phuong co giai phap cho tang truong hinh anh 1
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ, ngành cùng 34 tỉnh, thành phố.

Trước bối cảnh đó, bám sát các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Chính phủ cũng đẩy mạnh các chính sách miễn, giảm thuế, phí hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ; đảm bảo an ninh năng lượng điện, xăng dầu; kiện toàn bộ máy chính quyền, nâng cao năng lực thực thi ở cơ sở; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; chăm lo an sinh xã hội và giữ vững an ninh - quốc phòng, mở rộng đối ngoại. Thủ tướng nhấn mạnh, nhờ các giải pháp quyết liệt và sự đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh đã có chuyển biến tích cực, cán cân thương mại trong tháng 9 đã ghi nhận trạng thái xuất siêu.

chang nuoc rut cuoi nam thu tuong yeu cau nganh, dia phuong co giai phap cho tang truong hinh anh 2
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp

Nhấn mạnh năm 2026 là năm bản lề – năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tạo đà cho năm 2027 bứt phá, Thủ tướng chỉ rõ áp lực cho quý 4 là rất lớn. Đây là thời điểm có ý nghĩa quyết định tới việc hoàn thành các mục tiêu của cả năm cũng như cả nhiệm kỳ. Do đó, cần quyết tâm bứt phá trong giai đoạn “nước rút”.

Để đạt kết quả cao nhất, Thủ tướng đề nghị phân tích rõ những ngành, lĩnh vực, địa phương đang là động lực tăng trưởng tốt để tiếp tục phát huy; đồng thời làm rõ nguyên nhân của các khu vực đạt tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng để có phương án bù đắp kịp thời cho mục tiêu chung. Các địa phương là cực tăng trưởng phải thể hiện sự bứt phá tương xứng với tiềm năng và cơ chế đặc thù. Từng ngành, địa phương phải xác định rõ động lực mới đến từ đâu, bố trí nguồn lực thế nào, có giải pháp làm ngay để kích thích tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư công, thu hút vốn FDI và xử lý triệt để các dự án tồn đọng.

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Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xây dựng và mở rộng thị trường xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ đưa các công trình, dự án trọng điểm vào vận hành. Đi đôi với thúc đẩy tăng trưởng phải kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế.

Nhấn mạnh phải nâng cao trách nhiệm tổ chức thực thi, Thủ tướng đề nghị mỗi bộ, ngành, địa phương phải xác định cụ thể nhiệm vụ từng tháng từ nay đến cuối năm; gắn trách nhiệm cá nhân, tập thể phụ trách với kết quả đầu ra đo đếm được.

Tại Hội nghị các đại biểu tập trung đánh giá công tác chỉ đạo điều hành trọng tâm của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, quý 3 và 9 tháng năm 2026, đồng thời cho ý kiến vào nhiệm vụ tháng 10 và ba tháng còn lại của năm 2026.

Lại Hoa/VOV
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