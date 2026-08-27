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Thủ tướng gửi thư khen lực lượng chức năng triệt phá đường dây buôn lậu kim cương

Thứ Năm, 18:38, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Thành phố Hồ Chí Minh về thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với số lượng lớn.

Trong thư khen Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ: Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương số lượng lớn, bắt khởi tố 39 đối tượng, thu giữ 1.593 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác của vụ án.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã móc nối, hình thành đường dây buôn lậu xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn tinh vi, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã buôn lậu hơn 33.400 viên kim cương với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng, gây thất thu thuế hàng trăm tỷ đồng.

thu tuong gui thu khen luc luong chuc nang triet pha duong day buon lau kim cuong hinh anh 1
Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ, sự mưu trí, tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Kết quả điều tra khám phá vụ án đã góp phần bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích của các đồng chí Công an Thanh Hoá, đồng thời nghị Bộ Công an kịp thời khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân theo quy định, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng, bóc gỡ đường dây tội phạm, khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

PV/VOV1
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