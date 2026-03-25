Thủ tướng làm việc với Công ty Zarubezhneft, đối tác hàng đầu dầu khí Việt Nam

Cùng dự cuộc làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính có Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Alexander Novak; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; các thành viên đoàn công tác.

Là một trong đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, Công ty Zarubezhneft có hơn 40 năm hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng 2 liên doanh là Vietsovpetro (tại Việt Nam) và Rusvietpetro (tại Nga) trong việc thăm dò địa chất và khai thác dầu khí.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Công ty Zarubezhneft đã báo cáo Thủ tướng về các dự án hợp tác tại Việt Nam và Nga, cũng như định hướng hợp tác thời gian tới; khẳng định hai bên đã hết sức nỗ lực để triển khai các văn kiện đã ký trong chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5/2025 về kéo dài thời hạn và mở rộng khu vực thăm dò, khai thác dầu khí tại Liên bang Nga và Việt Nam.

Khẳng định tiềm năng hợp tác năng lượng giữa hai bên rất lớn, lãnh đạo Công ty Zarubezhneft đề xuất mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trên các lĩnh vực mới, trong đó có triển khai chương trình phát triển năng lượng gió ngoài khơi, trong đó có dự án trang trại điện gió ngoài khơi với công suất 1GW; triển khai các dự án chung tại nước thứ ba...

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đánh giá hợp tác năng lượng là một trụ cột trong quan hệ song phương, trong đó có vai trò rất quan trọng của các doanh nghiệp.

Ông đánh giá cao các văn kiện được ký kết nhân dịp này, cũng như sự phát triển, mở rộng hoạt động của các liên doanh dầu khí giữa hai nước và đặc biệt là việc ký Hiệp định giữa hai Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Phó Thủ tướng nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định sẽ nỗ lực cùng các cơ quan liên quan tiếp tục thúc đẩy hợp tác dầu khí, năng lượng, góp phần triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Công ty Zarubezhneft trong hoạt động hợp tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam cũng như tại Liên bang Nga trong thời gian qua; cảm ơn phía Nga đã đầu tư, giúp đỡ, tạo điều kiện cho ngành dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam phát triển, trở thành tập đoàn đa quốc gia.

Thủ tướng khẳng định hợp tác năng lượng là một trụ cột trong quan hệ song phương và sự hợp tác này có tầm nhìn trăm năm, là vấn đề chiến lược với hai nước.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các bên liên quan trong việc hoàn tất đàm phán, ký kết các Nghị định thư sửa đổi Hiệp định liên Chính phủ về Vietsovpetro và Rusvietpetro, Hiệp định liên Chính phủ trong lĩnh vực dầu khí về mở rộng vùng hoạt động trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Cũng tại cuộc làm việc, chứng kiến ký kết hợp đồng cụ thể giữa các doanh nghiệp, Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của các bên trong hoàn tất đàm phán và ký kết các văn kiện này, đánh dấu việc triển khai thành công các Nghị định thư và Hiệp định liên Chính phủ về mở rộng vùng hoạt động trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí.

Với tinh thần phải có sản phẩm, kết quả cụ thể, góp phần khai thác 7 tầng năng lượng của biển, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tìm kiếm giải pháp để hợp tác mạnh mẽ, triển khai nhanh hơn, hệu quả hơn, tham gia tái cấu trúc ngành dầu khí toàn cầu.

Cụ thể, Thủ tướng đề nghị Zarubezhneft phối hợp với Petrovietnam tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư các dự án thăm dò khai thác dầu khí mới tại Việt Nam và Nga, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hai nước, hài hòa lợi ích và hiệu quả đầu tư.

Đối với đề xuất cung cấp dầu, khí và sản phẩm dầu khí Việt Nam trên cơ sở dài hạn ổn định và xây dựng hệ thống kho dự trữ dầu tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Zarubezhneft phối hợp với Petrovietnam và các doanh nghiệp Việt Nam đề xuất dự án phù hợp với quy định pháp luật, chiến lược và quy hoạch phát triển ngành năng lượng của Việt Nam, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.

Thủ tướng cũng hoan nghênh đề xuất của Zarubezhneft về việc triển khai chương trình phát triển năng lượng gió ngoài khơi tại Việt Nam, đề nghị Zarubezhneft và các đối tác Nga phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam/Vietsovpetro để tiếp tục hoàn thiện đề xuất, trình các cấp thẩm quyền hai nước xem xét, quyết định.

Nhất trí và hoan nghênh việc hợp tác dầu khí Việt Nam - Nga tại nước thứ ba, Thủ tướng đề xuất một số nước đối tác thứ 3 và đề nghị các bên khẩn trương trao đổi, triển khai sớm hoạt động này.

Cũng tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi về một số nội dung cụ thể để thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác.