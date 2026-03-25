Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến lãnh đạo cấp cao Nga

Chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin khẳng định, Nga coi Việt Nam là bạn bè lâu đời, một đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; các nghị sĩ trong Duma Quốc gia Nga, dù đến từ nhiều đảng phái khác nhau, đều có ấn tượng tốt đẹp, ủng hộ thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga khẳng định, sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam, triển khai các thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Quốc hội Nga sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng, giáo dục - đào tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin

Cảm ơn sự đón tiếp thân mật, trọng thị, tình cảm và tin cậy mà các lãnh đạo Nga đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo và bày tỏ ấn tượng, hài lòng về kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng LB Nga Mishustin và cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng LB Nga Valentina Matvienko. Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Duma Quốc gia Nga và Chủ tịch Vyacheslav Volodin trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác cụ thể, nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hợp tác Việt Nam - Nga.

Thủ tướng cũng cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện và bảo đảm an ninh của Quốc hội Nga cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập ổn định, hòa nhập vào sở tại, góp phần là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc. Thủ tướng chúc LB Nga tổ chức thành công cuộc bầu cử Duma Quốc gia vào tháng 9/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại cuộc hội kiến.

Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định thời gian qua quan hệ giữa hai Quốc hội phát triển hết sức tốt đẹp; Quốc hội hai nước đã phối hợp chặt chẽ, hợp tác hiệu quả trong cả khuôn khổ song phương và đa phương, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đang có giữa hai nước, đặc biệt là tổ chức luân phiên các phiên họp của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện. Hai bên tin tưởng rằng Quốc hội hai bên sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tin tưởng các cơ quan lập pháp hai nước trong nhiệm kỳ mới sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng cơ quan hai nước đóng góp thiết thực vào việc nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nga trong kỷ nguyên hợp tác mới.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nhấn mạnh dù quan hệ không ngừng phát triển trong những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng để phát triển hơn nữa. Trên tinh thần đó, hai bên đã trao đổi sâu rộng về việc thúc đẩy các chuyến thăm trong thời gian tới; hợp tác, ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, cũng như ký mới các hiệp định hợp tác phù hợp với lợi ích của hai bên; nhất trí đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hợp tác kinh tế - thương mại; ủng hộ việc mở rộng giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, thúc đẩy du lịch và hợp tác giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ.

Chủ tịch Vyacheslav Volodin khẳng định luôn mong muốn Việt Nam phát triển thịnh vượng và hết sức ủng hộ việc ký kết thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Việt Nam, coi đây là một công trình quan trọng cho quá trình phát triển năng lượng của Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển vượt bậc của kinh tế Việt Nam trong những năm tới.

Trong không khí chân tình, bạn bè, đồng chí, hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam - Nga sẽ ngày càng được củng cố, phát triển vì lợi ích của hai dân tộc và vì hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày 24/3/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Sergey Shoigu.

Chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính tới LB Nga, Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Sergey Shoigu đánh giá trong thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga đã phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực dưới sự chỉ đạo sát sao và ủng hộ tích cực của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin. Thư ký Hội đồng An ninh cũng đánh giá cao vai trò Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán của hai nước trong việc tạo cầu nối, tích cực thúc đẩy hợp tác, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển tích cực của quan hệ song phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà LB Nga đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Hội đồng An ninh Nga và Thư ký Hội đồng Sergey Shoigu trong bảo đảm vững chắc ổn định chính trị, an ninh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, ủng hộ của nhân dân Liên Xô trước đây và của LB Nga hiện nay, cho rằng hai nước đã trải qua những thăng trầm của lịch sử và luôn kề vai sát cánh bên nhau. Vì vậy, trong giai đoạn mới, hai bên càng cần nỗ lực để gìn giữ và phát triển mối quan hệ đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp.

Thủ tướng khẳng định, chuyến thăm lần này mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc định vị lại, nâng tầm hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mỗi nước trong tình hình mới, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho biết sẽ nỗ lực cùng với các bộ, ngành của Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua; đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình thế giới nhiều biến động hiện nay. Ông Sergey Shoigu khẳng định Nga luôn mong muốn phát triển hơn nữa những lĩnh vực hợp tác mà hai bên đã có nền tảng, tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực mới, phù hợp với điều kiện của hai bên để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Trong không khí tin cậy chính trị cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Sergey Shoigu trao đổi, đề xuất nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại - đầu tư, năng lượng - dầu khí, giao thông vận tải, nhân văn, giao lưu nhân dân, du lịch...

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát huy tốt vai trò của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai bên còn nhiều tiềm năng và dư địa để khai thác, nâng tầm hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; thống nhất ủng hộ các cơ quan chức năng hai nước tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác phòng chống các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Về cộng đồng người Việt Nam tại Nga, hai bên nhất trí cộng đồng có nhiều đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Sergey Shoigu mong muốn có thêm người Việt Nam sang sinh sống, học tập và làm việc tại LB Nga, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Nga trong bối cảnh hiện nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tôn trọng luật pháp và phong tục, tập quán của sở tại; tích cực hòa nhập và có đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của LB Nga.

Hai bên tin tưởng rằng với quyết tâm và tin cậy chính trị cao, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga sẽ được định vị lại và nâng tầm trong bối cảnh mới, ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước.