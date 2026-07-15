Thủ tướng: Lạng Sơn phát huy lợi thế tỉnh biên giới để tạo động lực tăng trưởng

Điểm sáng lớn nhất trong 6 tháng đầu năm của tỉnh Lạng Sơn là hoạt động thương mại quốc tế và tài chính công. Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu cán mốc 57 tỷ USD (tăng mạnh 42% so với cùng kỳ), đóng góp tới 11% tổng kim ngạch toàn quốc. Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 15 nghìn tỷ đồng, tương đương 112% dự toán. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước và cũng là lần đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách trước thời hạn 6 tháng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 39% kế hoạch, xếp thứ 13/34 cả nước và cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng

Tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương phê duyệt, triển khai điều chỉnh Quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Song song đó, đẩy nhanh tiến độ tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và hệ thống 11 trường phổ thông liên cấp nội trú ở các xã biên giới (trong đó có 4 trường sẽ hoàn thành đợt 1 trước ngày 30/8/2026). Xử lý và tháo gỡ vướng mắc thành công cho 77/104 dự án tồn đọng.

Mô hình chính quyền địa phương 02 cấp vận hành ổn định, thông suốt. Tỉnh triển khai đồng bộ Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tỉnh Lạng Sơn cũng đã hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm với 1.340 căn nhà được bàn giao. Đồng thời, triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành đề xuất tỉnh Lạng Sơn tìm giải pháp để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

"Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 10,6% thì 6 tháng cuối năm Lạng Sơn phải đạt trên 13%. Đây là những nhiệm vụ rất thách thức trong 6 tháng cuối năm. Đặc biệt chú ý liên quan đến công nghiệp, xây dựng. Xây dựng hiện nay Lạng Sơn thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế của tỉnh hiện nay chưa đảm bảo cân đối và tính bền vững. Mặc dù hiện nay thu ngân sách đạt và vượt so với chỉ tiêu của Thủ tướng giao, nhưng toàn bộ nội dung thu là do kinh tế biên mậu, chưa đảm bảo tính bền vững và phụ thuộc quá nhiều vào xuất nhập khẩu", Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm kiến nghị.

Các đại biểu dự cuộc họp

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cũng nhấn mạnh: "Tỉnh Lạng Sơn cần chú trọng khai thác không gian vùng, điểm, cửa khẩu để chuyển một phần trung chuyển hàng hóa qua dạng gia công, đóng gói để nâng cao giá trị tại chỗ trước khi xuất khẩu. Nếu chúng ta làm được hạ tầng logistics, hạ tầng kho bãi thì sẽ phát triển được kinh tế và cũng tạo được giá trị gia tăng tại địa phương. Tại các cửa khẩu đề nghị tỉnh cũng tập trung để phát triển các kho lạnh công nghệ cao, trung tâm chiếu xạ, trung tâm kiểm định, đặc biệt là các cơ sở sơ chế chế biến... như vậy xuất khẩu sẽ được lợi thế nhiều".

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ, cơ cấu kinh tế của tỉnh Lạng Sơn phụ thuộc vào thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu và các ngành có giá trị gia tăng chưa cao; thiếu sản phẩm du lịch chất lượng cao; công nghiệp còn phụ thuộc vào khai khoáng, vật liệu xây dựng và các ngành giá trị gia tăng thấp. Thủ tướng cũng chỉ rõ, thủ tục hành chính của tỉnh Lạng Sơn chậm được cải thiện, thuộc nhóm các địa phương có thứ hạng thấp nhất cả nước và đây là điểm nghẽn lớn đối với việc thu hút đầu tư.

Toàn cảnh cuộc họp

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh Lạng Sơn cụ thể hoá các nhóm nhiệm vụ về kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm và nỗ lực, quyết tâm, theo bám sát, triển khai quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm nay. Trong đó xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới: "Sau khi bóc tách kỹ lưỡng cái phương án tăng trưởng, cơ cấu kinh tế của Lạng Sơn thì tập trung thu hút các dự án công nghiệp và các dự án du lịch, đẩy nhanh triển khai các dự án đó. Khẩn trương triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh vừa được phê duyệt, điều chỉnh để tổ chức mô hình không gian theo "một trục phát triển, hai hành lang kinh tế và ba vùng kinh tế xã hội" gắn với việc hoàn thiện quy hoạch đô thị và nông thôn... và đặc biệt rà soát kỹ quy hoạch các khu, cụm công nghiệp hiện có làm cơ sở để thu hút đầu tư. Phải có các chương trình xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư Trung Quốc".

Thủ tướng cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và quyết liệt giải ngân số vốn kéo dài sang năm 2026 là hơn 1 nghìn tỷ đồng, đến nay mới giải ngân được 13%. Ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối liên vùng và quốc tế như cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên, cao tốc Lạng Sơn - Tiên Yên, tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Hà Nội - Đồng Đăng.

Cùng với yêu cầu bảo đảm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã nhất là các xã biên giới, ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy nhanh việc bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, Thủ tướng cũng đề nghị triển khai quyết liệt thực chất, hiệu quả Nghị quyết số 57, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng Quy hoạch tỉnh, gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và các sản phẩm du lịch biên giới đặc trưng.