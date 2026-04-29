中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ nhiệm UBKT TW Trần Sỹ Thanh tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lạng Sơn

Thứ Tư, 16:59, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Sỹ Thanh thông tin kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026. Đồng thời cho biết Trung ương đã lập 22 đoàn kiểm tra 44 đơn vị, cùng nhiều nghị quyết, luật được ban hành để tháo gỡ vướng mắc ở cơ sở.

Sáng 29/4, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với cử tri tại 19 xã, phường trên địa bàn tỉnh. 

chu nhiem ubkt tw tran sy thanh tiep xuc cu tri tai tinh lang son hinh anh 1
Chủ nhiệm UBKT TW Trần Sỹ Thanh tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lạng Sơn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lạng Sơn đã kiến nghị nhiều nội dung thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống như phát triển hạ tầng giao thông nông thôn; cơ chế, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố; việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tình trạng lõm sóng tại các xã vùng cao biên giới; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng… Các kiến nghị đã được tổng hợp đầy đủ, trên cơ sở đó, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cùng các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp ngay tại hội nghị, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm trong tiếp thu và xử lý ý kiến của cử tri. 

Ông Bùi Văn Quang, Bí thư Chi bộ khối 9, phường Tam Thanh cho biết, cử tri phấn khởi, tin tưởng vào bộ máy lãnh đạo mới của tỉnh khi nhiều dự án được đẩy nhanh như chợ Bờ Sông, cấp nước hồ Phai Loạn, xây cầu qua sông Kỳ Cùng, góp phần cải thiện môi trường và diện mạo đô thị.

Ông Quang cũng kiến nghị HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh mức phụ cấp 550.000 đồng/tháng đối với các chức danh không chuyên trách ở khối phố, nhất là trong quá trình sắp xếp lại thôn, khối phố thời gian tới.

chu nhiem ubkt tw tran sy thanh tiep xuc cu tri tai tinh lang son hinh anh 2
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lạng Sơn đã kiến nghị nhiều nội dung thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống như phát triển hạ tầng giao thông nông thôn.

Tại buổi tiếp xúc, ông Trần Sỹ Thanh đã thông tin đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026 của đất nước và thông tin về việc Trung ương đã thành lập 22 đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp kiểm tra, giám sát 44 đơn vị cấp ủy trực thuộc Trung ương, bao gồm 34 tỉnh, thành phố. Đồng thời, nhiều nghị quyết, luật đã được ban hành nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn ở cơ sở. 

Liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, ông Trần Sỹ Thanh đề nghị tỉnh Lạng Sơn cần chủ động rà soát, chỉ rõ từng khó khăn, vướng mắc ở từng khâu, từng lĩnh vực, tránh phản ánh chung chung. Đối với lĩnh vực giao thông nông thôn, cần tiếp tục quan tâm đầu tư bằng nhiều nguồn lực, rà soát các dự án ưu tiên, tránh dàn trải. Trong công tác đánh giá cán bộ, công chức, Bộ Chính trị đã chỉ đạo thực hiện đánh giá, phân loại hằng quý gắn với các chỉ tiêu cụ thể như giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế… làm cơ sở cho thi đua, khen thưởng. Từ đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh yêu cầu tỉnh Lạng Sơn quán triệt đầy đủ đến cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo phải nghiêm túc, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, với tinh thần xuyên suốt là hiện thực hóa khát vọng phát triển bằng những hành động cụ thể.

chu nhiem ubkt tw tran sy thanh tiep xuc cu tri tai tinh lang son hinh anh 3
  Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, chương trình làm việc của Quốc hội thời gian qua rất linh hoạt; Chính phủ có thể trình nội dung khi đủ điều kiện, bảo đảm đại biểu có thời gian thảo luận, cơ quan chuyên trách thẩm định để kịp thời bổ sung, thông qua.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, cách làm này giúp trong thời gian ngắn xử lý nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, đầu tư công, nợ công…, với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và doanh nghiệp.

chu nhiem ubkt tw tran sy thanh tiep xuc cu tri tai tinh lang son hinh anh 4
Ông Trần Sỹ Thanh đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim ở phường Đông Kinh và trao 200 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim ở phường Đông Kinh và trao 200 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Tag: Lạng Sơn ông Trần Sỹ Thanh tiếp xúc cử tri cử tri
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

VOV.VN - Tại tỉnh Sơn La, sáng 29/4, bà Nguyễn Thị Hồng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu của tỉnh và trực tuyến tới toàn bộ 75 xã, phường trong toàn tỉnh

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hưng Yên

VOV.VN - Chiều 28/4, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Hưng Yên. Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri Thái Nguyên sau Kỳ họp thứ Nhất

VOV.VN - Chiều 28/4, tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội