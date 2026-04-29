Sáng 29/4, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với cử tri tại 19 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ nhiệm UBKT TW Trần Sỹ Thanh tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lạng Sơn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lạng Sơn đã kiến nghị nhiều nội dung thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống như phát triển hạ tầng giao thông nông thôn; cơ chế, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố; việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tình trạng lõm sóng tại các xã vùng cao biên giới; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng… Các kiến nghị đã được tổng hợp đầy đủ, trên cơ sở đó, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cùng các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp ngay tại hội nghị, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm trong tiếp thu và xử lý ý kiến của cử tri.

Ông Bùi Văn Quang, Bí thư Chi bộ khối 9, phường Tam Thanh cho biết, cử tri phấn khởi, tin tưởng vào bộ máy lãnh đạo mới của tỉnh khi nhiều dự án được đẩy nhanh như chợ Bờ Sông, cấp nước hồ Phai Loạn, xây cầu qua sông Kỳ Cùng, góp phần cải thiện môi trường và diện mạo đô thị.

Ông Quang cũng kiến nghị HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh mức phụ cấp 550.000 đồng/tháng đối với các chức danh không chuyên trách ở khối phố, nhất là trong quá trình sắp xếp lại thôn, khối phố thời gian tới.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lạng Sơn đã kiến nghị nhiều nội dung thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống như phát triển hạ tầng giao thông nông thôn.

Tại buổi tiếp xúc, ông Trần Sỹ Thanh đã thông tin đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026 của đất nước và thông tin về việc Trung ương đã thành lập 22 đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp kiểm tra, giám sát 44 đơn vị cấp ủy trực thuộc Trung ương, bao gồm 34 tỉnh, thành phố. Đồng thời, nhiều nghị quyết, luật đã được ban hành nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn ở cơ sở.

Liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, ông Trần Sỹ Thanh đề nghị tỉnh Lạng Sơn cần chủ động rà soát, chỉ rõ từng khó khăn, vướng mắc ở từng khâu, từng lĩnh vực, tránh phản ánh chung chung. Đối với lĩnh vực giao thông nông thôn, cần tiếp tục quan tâm đầu tư bằng nhiều nguồn lực, rà soát các dự án ưu tiên, tránh dàn trải. Trong công tác đánh giá cán bộ, công chức, Bộ Chính trị đã chỉ đạo thực hiện đánh giá, phân loại hằng quý gắn với các chỉ tiêu cụ thể như giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế… làm cơ sở cho thi đua, khen thưởng. Từ đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh yêu cầu tỉnh Lạng Sơn quán triệt đầy đủ đến cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo phải nghiêm túc, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, với tinh thần xuyên suốt là hiện thực hóa khát vọng phát triển bằng những hành động cụ thể.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, chương trình làm việc của Quốc hội thời gian qua rất linh hoạt; Chính phủ có thể trình nội dung khi đủ điều kiện, bảo đảm đại biểu có thời gian thảo luận, cơ quan chuyên trách thẩm định để kịp thời bổ sung, thông qua.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, cách làm này giúp trong thời gian ngắn xử lý nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, đầu tư công, nợ công…, với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Trần Sỹ Thanh đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim ở phường Đông Kinh và trao 200 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim ở phường Đông Kinh và trao 200 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.