  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hành trình đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Lào về quê hương Hà Tĩnh

Thứ Bảy, 08:33, 23/05/2026
VOV.VN - Ngày 22/5, tại Bộ chỉ huy Quân sự Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm và tiễn đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các đại biểu đã kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp cách mạng và tình đoàn kết quốc tế đặc biệt Việt - Lào.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 cùng các đại biểu dâng hương (Ảnh: BHT)

Buổi lễ diễn ra trong không khí linh thiêng và xúc động. Trên suốt dọc hành trình di chuyển từ Thủ đô Viêng Chăn đến tỉnh Bolikhămxay, đông đảo người dân, lực lượng vũ trang cùng các tổ chức đoàn thể của nước bạn Lào đã đứng dọc hai bên đường để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. Những ánh mắt tiễn biệt đầy lưu luyến đã minh chứng cho tình cảm gắn bó thủy chung, son sắt giữa nhân dân hai nước. 

Theo lộ trình, hài cốt các liệt sĩ tạm thời được đón và lưu giữ tại Nhà thờ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại tỉnh Bolikhămxay để tiếp tục thực hiện các nghi lễ trang trọng theo phong tục truyền thống của hai dân tộc.

Đoàn nghi lễ thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt các anh hùng liệt sỹ (Ánh: BHT)
Sau đó, đoàn sẽ chính thức di chuyển hành trình về Việt Nam. Lễ truy điệu và an táng các anh hùng liệt sĩ sẽ được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm, xã Từ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh.

 

Sỹ Đức/VOV1
Quảng Trị đón nhận 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào
Quảng Trị đón nhận 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Lào

VOV.VN - Hôm nay (20/5), tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo – Đen Sa Vẳn, tỉnh Quảng Trị phối hợp với hai tỉnh Sa Vẳn Na Khệt và Khăm Muồn (Lào) tổ chức lễ bàn giao, đón nhận 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Quân khu 5 lấy mẫu ADN 34 phần mộ liệt sĩ để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Sáng nay (18/5), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 5 phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN.

Truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Ngày 14/5, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập 584, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập tại thôn XiPa, xã Đakrông.

