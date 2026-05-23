Hành trình đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Lào về quê hương Hà Tĩnh

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các đại biểu đã kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp cách mạng và tình đoàn kết quốc tế đặc biệt Việt - Lào.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 cùng các đại biểu dâng hương (Ảnh: BHT)

Buổi lễ diễn ra trong không khí linh thiêng và xúc động. Trên suốt dọc hành trình di chuyển từ Thủ đô Viêng Chăn đến tỉnh Bolikhămxay, đông đảo người dân, lực lượng vũ trang cùng các tổ chức đoàn thể của nước bạn Lào đã đứng dọc hai bên đường để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. Những ánh mắt tiễn biệt đầy lưu luyến đã minh chứng cho tình cảm gắn bó thủy chung, son sắt giữa nhân dân hai nước.

Theo lộ trình, hài cốt các liệt sĩ tạm thời được đón và lưu giữ tại Nhà thờ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại tỉnh Bolikhămxay để tiếp tục thực hiện các nghi lễ trang trọng theo phong tục truyền thống của hai dân tộc.

Đoàn nghi lễ thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt các anh hùng liệt sỹ (Ánh: BHT)

Sau đó, đoàn sẽ chính thức di chuyển hành trình về Việt Nam. Lễ truy điệu và an táng các anh hùng liệt sĩ sẽ được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm, xã Từ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh.