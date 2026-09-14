Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế tại BRICS 18

Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr., Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Tổng thống Putin, Chính phủ và nhân dân Nga đã dành sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, tình cảm trong chuyến thăm rất thành công của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Nga vừa qua; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo các bộ, ngành triển khai khẩn trương các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm, sớm chuyển hóa thành những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực.

Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ rất vui mừng về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân; tin tưởng các thỏa thuận sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga ngày càng phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tại cuộc gặp với Lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với các nước và các đối tác trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế đều bày tỏ ấn tượng, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; khẳng định coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam ngày càng đi thực chất, hiệu quả.

Tổng thống Indonesia, Tổng thống Philippines, Thủ tướng Malaysia và Thủ tướng Lê Minh Hưng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp cho thành công của Năm ASEAN 2026 do Philippines làm Chủ tịch.

Tổng Thư ký António Guterres đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam, mong Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá cao những chủ trương, chính sách mới của Việt Nam về phát triển hệ thống y tế; khẳng định WHO sẵn sàng phối hợp, đồng hành với Việt Nam để thực hiện thành công mục tiêu phát triển hệ thống y tế cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững đã đề ra.

Các cuộc gặp và trao đổi của Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, qua đó tạo thêm động lực cho quan hệ của Việt Nam với các đối tác và tranh thủ hiệu quả các cơ hội hợp tác phục vụ phát triển đất nước.