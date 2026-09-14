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Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác Ấn Độ dự BRICS 18

Thứ Hai, 00:08, 14/09/2026
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VOV.VN - Vào 23h00 ngày 13/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ. Chuyến công tác đã khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam và mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực.

Tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, tập trung vào các vấn đề chiến lược được nước chủ nhà Ấn Độ cùng các quốc gia thành viên BRICS đặc biệt quan tâm. Phát biểu của Thủ tướng đã đề xuất 3 nhóm nội dung trọng tâm, đó là: Nâng cao khả năng tự cường, nhằm tăng cường khả năng chống chịu và tự chủ của các nền kinh tế trước những biến động toàn cầu; Đổi mới động lực tăng trưởng để vừa cải cách, nâng cao hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống, vừa khai mở không gian cho các động lực tăng trưởng mới; đồng thời kiến nghị chương trình hợp tác cụ thể, đó là xây dựng các kế hoạch, chương trình triển khai thực chất trong khuôn khổ BRICS cũng như giữa BRICS với các nước đang phát triển.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các nước thành viên BRICS đánh giá cao sự tham gia tích cực cùng những đóng góp trách nhiệm của Việt Nam. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định sự tham dự và bài phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng đã góp phần nâng tầm BRICS.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã có cuộc hội đàm cấp cao song phương quan trọng với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đây là dịp để Lãnh đạo hai Chính phủ rà soát, đánh giá tình hình thực hiện hợp tác kể từ sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ - thời điểm hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường. Hai bên thống nhất các phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đã tiến hành hàng loạt cuộc gặp gỡ cấp cao với lãnh đạo các quốc gia thành viên và đối tác của BRICS, các Trưởng đoàn, các tổ chức quốc tế và nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ.

Chuyến công tác là bước triển khai tích cực và hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, trọng tâm là nâng tầm tham gia của Việt Nam tại các thể chế đa phương. Thông qua hợp tác trong khuôn khổ BRICS, Việt Nam không chỉ củng cố tin cậy chính trị và sự hiểu biết lẫn nhau mà còn khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác cụ thể, thiết thực trong đa dạng hóa thị trường, thương mại, đầu tư, phát triển khoa học - công nghệ và triển khai các dự án văn hóa.

Lại Hoa/VOV
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