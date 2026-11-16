Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng gặp lại nhau, cùng đánh giá cao những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Việt Nam - Thái Lan, nhất là trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, với nhiều hoạt động trao đổi và tiếp xúc cấp cao quan trọng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả cơ chế họp Nội các chung và các cơ chế hợp tác hiện có, triển khai thực chất Chương trình hành động về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2031.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Việt Nam đã dành cho Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tháng 9/2026.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận, chương trình hợp tác, mang lại những kết quả thiết thực. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh và phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: chinhphu.vn)

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đẩy mạnh triển khai Chiến lược “Ba kết nối”, tăng cường gắn kết hai nền kinh tế trên cơ sở phát huy thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp hiện đại, hóa dầu, năng lượng, điện tử, tài chính và dịch vụ, đồng thời mở rộng hợp tác trong các ngành công nghiệp mới như bán dẫn, xe điện và linh kiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa các địa phương hai nước và đề nghị tăng cường kết nối giao thông, du lịch, văn hóa, phát triển các tuyến đường thuộc Hành lang kinh tế Đông - Tây và Hành lang kinh tế phía Nam, quảng bá các sản phẩm đặc trưng, trong đó có sản phẩm OCOP của Việt Nam và OTOP của Thái Lan.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul đánh giá cao tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác, qua đó thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững và cùng có lợi. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực sớm đạt kim ngạch thương mại 25 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 50 tỷ USD.

Hai nhà Lãnh đạo trao đổi về việc mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và chuyển dịch năng lượng công bằng. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy thủ tục sửa đổi, bổ sung Hiệp định hợp tác về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiến tới khởi động cơ chế Ủy ban hợp tác về khoa học - công nghệ giữa hai nước.

Trong không khí chân thành, cởi mở và tin cậy, hai Thủ tướng cũng trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, chia sẻ những đánh giá về các diễn biến gần đây và những vấn đề cùng quan tâm. Hai nhà Lãnh đạo khẳng định coi trọng việc duy trì trao đổi, tham vấn chặt chẽ, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và nâng cao khả năng ứng phó trước những thách thức chung của khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng mời Thủ tướng Anutin Charnvirakul tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 4, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2027 tại Việt Nam.