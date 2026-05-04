Thủ tướng: Triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng

Thông tin tại cuộc họp cho thấy, 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng ước tăng 3,99%; thu ngân sách nhà nước 4 tháng ước đạt trên 1,11 triệu tỷ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 15,2%; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 344,2 tỷ USD, tăng 24%.

Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương đảm bảo cung ứng đủ nguồn hàng, đồng thời, thực hiện chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cho quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cho biết, lãnh đạo Bộ Công Thương cùng với Bộ Tài chính đã kiểm soát và bảo đảm tình hình cung ứng xăng dầu cho đến hiện nay. Giá xăng dầu được kiểm soát, nâng cao được tính tự chủ, sức chống chịu, từ chỗ chỉ có mức tồn kho tối thiểu là khoảng 10 đến 15 ngày thì hiện nay đã nâng lên khoảng 23 đến 26 ngày.

Xuất khẩu 4 tháng đạt gần 169 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ tháng 4 tăng 12%. Khách quốc tế đạt gần 8,8 triệu lượt. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 744 nghìn tỷ đồng. Giải ngân đầu tư công đạt khoảng 144 nghìn tỷ đồng. Hiện vẫn còn 46 nghìn tỷ đồng vốn của 14 bộ ngành và 17 địa phương chưa được phân bổ chi tiết.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành, địa phương cần tập trung các giải pháp, trong đó đặc biệt đổi mới tư duy làm việc, nâng cao năng lực thực thi; khẩn trương rà soát các chỉ tiêu tăng trưởng để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030 gửi Bộ Tài chính trước ngày 6/5/2026 để tổng hợp và báo cáo Chính phủ về các nội dung giao bổ sung.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng.

Thời gian qua, đã có 33 ngân hàng thương mại giảm lãi suất niêm yết từ 0,1% đến 0,5%. Tuy nhiên, tại phiên họp, các ý kiến cho rằng, lãi suất thực tế tại nhiều đơn vị vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 8% - 8,6%/năm đối với các chương trình ưu đãi.

Về nội dung này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn nêu rõ: "Thời điểm vừa rồi đánh giá lại thì bình quân lãi tiền gửi huy động là khoảng 6%. Như vậy tăng hơn so với đầu năm 0,77%. Còn cho vay ra là ở mức mới phát sinh là 8,38%. Như vậy mức tăng là 0,3% và giảm 0,44% so với thời điểm cao nhất. Tức là đã có xu hướng giảm và giữa ngân hàng và doanh nghiệp đang có sự chia sẻ".

Tại phiên họp, các ý kiến nhấn mạnh các giải pháp tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những điểm nghẽn; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền cho địa phương; phối hợp và hướng dẫn các địa phương rà soát để cắt giảm, loại bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã, cấp tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết thời gian tới tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Hiện nay toàn quốc có khoảng 106 triệu thửa đất, trong đó đã có dữ liệu của 62 triệu thửa. Tuy nhiên, dữ liệu đảm bảo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" mới đạt khoảng 30 triệu thửa.

Bộ trưởng nhấn mạnh mục tiêu đến hết năm 2026 sẽ hoàn thành việc cập nhật dữ liệu sạch và sống thường xuyên; sau đó trách nhiệm thuộc về các địa phương trong việc cập nhật thông tin.

Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, ngay 3 tuần Chính phủ khóa XVI được kiện toàn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã triển khai nhiều công việc, bước đầu có chuyển biến tích cực, đó là đã cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận 18 của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026- 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số; chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế xã hội khi phân bổ vốn đầu tư công.

"Chúng ta phải gắn việc phân bổ vốn đầu tư công với đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội cả trước, trong và sau quá trình thực hiện đầu tư. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương phải cụ thể hóa việc hướng dẫn đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội vào các dự án cụ thể của ngành mình, doanh nghiệp mình, địa phương.... đảm bảo đánh giá được hiệu quả kinh tế - xã hội. Nếu làm tốt việc này thì hiệu quả của đầu tư công sẽ có sức lan tỏa như "vốn mồi" để thu hút các nguồn lực đầu tư xã hội rất lớn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng cho biết, trong tháng 4, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, theo đó bãi bỏ 184 thủ tục hành chính; phân cấp giải quyết cho địa phương 134 thủ tục; đơn giản hóa 349 thủ tục; bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh. Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Nhanh chóng, kịp thời trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 29 tạo cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc cho các dự án vi phạm đất đai trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực...

Nêu tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, Thủ tướng chỉ rõ sức ép điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát. Các tổ chức quốc tế đều dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sụt giảm. Sức ép về lạm phát lại gia tăng do diễn biến xung đột ở khu vực Trung Đông cũng như là nhiều nước áp dụng chính sách bảo hộ. Điều này càng gây khó khăn cho nền kinh tế có độ mở rất lớn như Việt Nam. Đấy là những sức ép từ bên ngoài mà đòi hỏi phải rất chủ động theo dõi sát tình hình, đánh giá diễn biến để có những biện pháp phù hợp vào từng thời điểm.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết; triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ động rà soát văn bản quy phạm pháp luật, bịt lỗ hổng về thuế, hoàn thiện phương án cổ phần hoá, sắp xếp doanh nghiệp; các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, phát triển sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng chỉ đạo chủ động điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý. Thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp phục vụ sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng.

Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia, theo đó, trước 10/5 ban hành tiêu chí phân bổ vốn, giao vốn cho địa phương, ưu tiên vấn đề nước sạch và di dời dân cư khu vực sạt lở nguy hiểm.

Đối với Bộ Công thương, Thủ tướng đề nghị hoàn thành Quy hoạch điện VIII, đổi mới phân phối kinh doanh xăng dầu, tập trung dự trữ năng lượng chiến lược, đa dạng hoá nguồn cung.

Bộ Xây dựng triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình... Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững. Phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia; phấn đấu hoàn thành trên 110 nghìn căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2026.

Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý các vướng mắc về hạ tầng số, nhất là hạ tầng dữ liệu. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nhất là hạ tầng dữ liệu. Hoàn thành xây dựng Chiến lược chuyển đổi trí tuệ nhân tạo quốc gia.

Về lĩnh vực văn hóa xã hội và bảo đảm đời sống nhân dân, Thủ tướng đề nghị trình cơ chế đặc thù cho Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và bệnh viện Việt Đức cơ sở 2; giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, đưa 2 Bệnh viện đi vào hoạt động; hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền; chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền 3 cấp.