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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn ACME

Thứ Bảy, 20:07, 12/09/2026
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VOV.VN - Ngày 12/9, tại New Delhi, Ấn Độ, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp ông Sanjay Dhawan, Phó Chủ tịch Tập đoàn ACME và các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

ACME là tập đoàn của Ấn Độ hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch và phát triển bền vững, đã triển khai các dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất trên 8 GW tại Ấn Độ. Tại Việt Nam, ACME chưa có dự án đầu tư trực tiếp quy mô lớn nhưng đã ký thỏa thuận nguyên tắc với doanh nghiệp trong nước về cung cấp dài hạn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất thép xanh.

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Toàn cảnh cuộc gặp.

Tại cuộc tiếp, ông Sanjay Dhawan cho biết ACME mong muốn thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam trong cung ứng và phát triển chuỗi giá trị nguyên liệu. Tập đoàn cũng quan tâm nghiên cứu cơ hội đầu tư, chuyển giao công nghệ, hợp tác thương mại và phát triển các dự án năng lượng sạch tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn lớn, có năng lực công nghệ của Ấn Độ tăng cường đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng sạch, công nghiệp xanh, vật liệu mới, công nghệ cao, hạ tầng và chuyển đổi số, phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai các chiến lược, quy hoạch quốc gia về chuyển đổi xanh, trong đó xác định năng lượng tái tạo, năng lượng mới, hydrogen xanh, công nghệ lưu trữ năng lượng và các giải pháp giảm phát thải là những lĩnh vực ưu tiên. Với kinh nghiệm và năng lực của mình, ACME còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác tại Việt Nam.

Ghi nhận định hướng của ACME về xây dựng chuỗi giá trị tích hợp từ năng lượng tái tạo, hydrogen xanh đến vật liệu phát thải thấp và khử carbon trong công nghiệp, Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn tăng cường kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam triển khai các giải pháp giảm phát thải.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang chuẩn bị sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo giá trị gia tăng, có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh.

Thủ tướng đề nghị ACME nghiên cứu mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, triển khai các dự án có quy mô, tạo giá trị gia tăng và kết nối với thị trường khu vực; qua đó góp phần đưa Việt Nam không chỉ trở thành thị trường tiêu thụ sản phẩm xanh mà còn là địa điểm đầu tư, cứ điểm sản xuất và một mắt xích trong chuỗi giá trị khu vực, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng với đó, ACME cần nghiên cứu đầu tư các dự án xanh và năng lượng tái tạo tại Việt Nam; tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, góp phần hình thành chuỗi giá trị công nghiệp xanh.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Chủ tịch Tập đoàn ACME

Khẳng định Việt Nam sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có năng lực, công nghệ và tầm nhìn dài hạn mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng mong muốn ACME trở thành một trong những doanh nghiệp Ấn Độ tiên phong triển khai các dự án hợp tác tiêu biểu, ứng dụng công nghệ mới, đóng góp thiết thực vào quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Lại Hoa-Đình Nam-Lê Dũng/VOV1
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