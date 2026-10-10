Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng vui mừng về mối quan hệ láng giềng Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp, trong đó các thế hệ thanh niên hai nước luôn là lực lượng quan trọng góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị và gắn bó giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia do Phó Thủ tướng Hun Many làm chủ tịch, đã và đang tập hợp được đông đảo lực lượng thanh niên Campuchia trên cả nước, tạo thành sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp.

Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác, giao lưu thanh niên, ký kết các thỏa thuận hợp tác để mở ra các cơ hội hợp tác mới cho Hội Liên hiệp Thanh niên hai nước, vì sự phát triển của thanh niên mỗi nước và đóng góp chung vào sự phát triển của Việt Nam và Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng mong rằng các thế hệ thanh niên Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt của mình, không chỉ là cầu nối hữu nghị, mà còn là lực lượng góp phần định hình nhận thức xã hội, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước và là "hạt nhân" lan tỏa giá trị của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của Campuchia. Chính phủ Việt Nam sẽ luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước tăng cường hợp tác, học tập và cống hiến, cùng tham gia kiến tạo phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh hai nước đang tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia bày tỏ vinh dự dẫn đầu Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia đến chào Thủ tướng Lê Minh Hưng; nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Campuchia - Việt Nam, trong đó thanh niên hai nước đóng vai trò then chốt trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy tình đoàn kết giữa hai dân tộc; khẳng định lực lượng thanh niên Campuchia sẽ tiếp tục nỗ lực cùng tuổi trẻ Việt Nam đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền vững lâu dài giữa Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển.

Phó Thủ tướng Hun Many khẳng định lực lượng thanh niên Campuchia sẽ tiếp tục nỗ lực cùng tuổi trẻ Việt Nam đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển

Phó Thủ tướng Hun Many khẳng định sẽ chỉ đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia phối hợp với các tổ chức Thanh niên của Việt Nam để xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967-2027), đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ hiểu lịch sử truyền thống quan hệ giữa hai nước, tiếp nối hiện tại và cùng nhau gánh vác trách nhiệm gìn giữ mối quan hệ đặc biệt này trong tương lai.